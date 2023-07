Mise en vente de la Villa Eugénie à Dinard, un joyau architectural à acquérir !

Les autorités municipales de Dinard ont entamé une réflexion quant à l’avenir de la célèbre villa Eugénie, située sur leur territoire. Dans cette optique, ils envisagent la possibilité de la mettre en vente, mais sous certaines conditions qui devront être strictement respectées par l’acquéreur potentiel. Alors que la villa est considérée comme un joyau patrimonial de la ville, la Ville de Dinard entend ainsi veiller à ce que son futur propriétaire prenne les mesures nécessaires pour préserver son histoire et son architecture exceptionnelle. Bien que cette décision puisse susciter des opinions divergentes, elle reflète la détermination des autorités à faire en sorte que les bâtiments emblématiques de la ville soient entretenus avec le plus grand soin pour les générations à venir.

La villa Eugénie à Dinard : bientôt mise en vente ?

La villa Eugénie à Dinard est un joyaux du patrimoine français. Construite entre 1866 et 1868, elle avait pour but d’accueillir l’empereur Napoléon III et son épouse Eugénie. Depuis cette époque, de nombreuses fonctions ont été attribuées à cette prestigieuse bâtisse, dont celle de mairie de Dinard. Cependant, depuis 2014 la villa Eugénie est inoccupée à cause de raison de sécurité. En 2019, les élus de l’époque ont voté le principe de mise en vente de ce patrimoine, mais ce projet ne s’est pas concrétisé.

Une villa et un parc de 3 300 m2

La villa Eugénie est entourée d’un parc magnifique d’une surface totale de 3 300 m2, qui est la destination préférée des promeneurs et des touristes. Cependant, la villa reste inoccupée depuis 2014, un manque d’entretien qui est la principale raison de cette situation.

Inoccupée depuis 2014

En 2019, les élus de la ville de Dinard ont voté la mise en vente de la villa Eugénie pour la somme de 1 M€ HT. Cependant, cette procédure n’a pas été menée à son terme. La villa Eugénie est inoccupée depuis 2014 pour des raisons de sécurité et le manque d’entretien contribue à son état actuel.

Un appel à manifestation d’intérêt envisagé

Le conseiller municipal de la majorité, Éric Dyèvre, s’est penché sur l’avenir de la villa Eugénie, et souhaite relancer le principe de mise en vente de ce bien à travers un Appel à manifestation d’intérêt, qui devrait avoir lieu en octobre 2023. Avant cela, un groupe de travail technique sera constitué pour définir un cahier des charges en matière d’utilisation du site qui sera soumis aux acquéreurs potentiels.

Trois votes contre

Cependant, cela ne fait pas l’unanimité chez les élus de la ville. Trois votes ont été exprimés contre le principe de mise en vente de la villa Eugénie, dont deux qui émanent du groupe ‘Dinard entre vert et mer’, représenté par Martine Craveia-Schütz et Frédéric Lehobey. La villa Eugénie est un joyau du patrimoine de la ville de Dinard, et certains s’inquiètent de sa conservation.

Au final, il est important de conserver cette bâtisse pour préserver l’histoire et l’identité de Dinard. Toutefois, il est important d’être pragmatique et de trouver rapidement une occupation à ce lieu pour maintenir sa stabilité. La villa Eugénie est un joyau du patrimoine de Dinard, et il est important de ne pas la laisser se détériorer.