Ministre des Transports attendu en Maurienne suite à l’éboulement en Savoie : La population inquiète

Le maire de Modane accueille le ministre des Transports pour la seconde fois depuis l’éboulement du 27 août

Le ministre des Transports Clément Beaune se rend en Savoie ce vendredi 8 septembre, où il sera accueilli par le maire de Modane, Jean-Claude Raffin et une vingtaine d’autres élus locaux et départementaux. Il s’agit de sa seconde visite depuis l’éboulement de Saint-André le 27 août dernier, qui a entraîné la fermeture des axes routiers et ferroviaires de la région. Les édiles locaux devraient échanger avec Beaune sur la RD 1006, le trafic ferroviaire et la réouverture de l’autoroute. Le maire de Modane se dit satisfait de cette visite, après avoir refusé de rencontrer le ministre lors de sa première visite le 31 août dernier, car ce dernier s’était arrêté à Saint-Jean-de-Maurienne, situé 30 km plus bas.

La réouverture de l’autoroute A43 au centre des discussions

Le ministre des Transports a annoncé qu’il se rendra sur les lieux de l’éboulement afin de « saluer les ouvriers qui œuvrent nuit et jour pour la réouverture de l’autoroute A43 ». Au cœur des discussions entre Beaune et les édiles locaux se trouve notamment la RD 1006, le trafic ferroviaire et la réouverture de l’autoroute. Lors de sa dernière visite, le ministre avait annoncé la probable réouverture de l’A43 d’ici huit jours. Le maire de Modane a exprimé l’espoir que Beaune annoncera la réouverture de l’autoroute ce week-end.

Les édiles locaux espèrent faire part de leurs inquiétudes au ministre

Les élus locaux espèrent faire part de leurs inquiétudes suite à l’éboulement du 27 août dernier. Le maire de Modane explique que l’objectif est d’échanger avec le ministre sur les mesures à prendre concernant les axes routiers et ferroviaires afin de les rouvrir le plus rapidement possible.

