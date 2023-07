Ministre Béchu en visite à Rennes pour la transition écologique ?

Le jeudi 6 juillet 2023 prochain, la région de Rennes accueillera la visite de Christophe Béchu, ministre en charge de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. Un événement qui ne manquera pas de faire parler de lui. En effet, la venue de ce représentant gouvernemental s’inscrit dans le cadre d’une initiative visant à mettre en avant les enjeux majeurs de la préservation de l’environnement et de la cohésion territoriale. Une occasion en or pour les acteurs locaux de discuter et d’échanger avec le ministre sur les actions concrètes à mettre en place pour améliorer la qualité de vie des habitants de la région. Au-delà de l’importance symbolique de cette visite, c’est bel et bien l’espoir de voir des engagements concrets se dessiner qui anime l’ensemble des participants.

Salon Terres & Maires 2023 : un rendez-vous incontournable pour les élus locaux et régionaux

Le salon Terres & Maires se tiendra les 6 et 7 juillet 2023 au Parc des Expositions de Rennes, dans un contexte particulier après les émeutes qui ont secoué la France ces derniers jours. Malgré le contexte, plus de 150 entreprises exposantes et partenaires de l’action publique, ainsi que plusieurs centaines de représentants d’équipes municipales, élus locaux et régionaux, sont attendus pour échanger en direct autour des grands enjeux et projets de territoires.

Des temps forts pour échanger et découvrir

Parmi les temps forts du programme, l’inauguration officielle se déroulera à 11h30 le jeudi 6 juillet. Suivra ensuite, à 13h30, une prise de parole de Jean-Luc Chenut, président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine. Une conférence du grand témoin, Martial Foucault, est prévue de 17h30 à 18h30. La journée se clôturera par l’intervention très attendue de Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, à 18h45, suivi d’une nocturne du Salon-cocktail dinatoire de 19h30 à 21h30.

Le deuxième jour du salon, le vendredi 7 juillet, sera également riche en rencontres et en échanges. Une assemblée générale de l’Association des Maires de France 35 se tiendra de 9h à 10h, suivie d’une table ronde intitulée « Comment mettre en œuvre l’objectif ZAN ? », animée par Loïg Chesnais-Girard, président de la Région Bretagne, à 10h45. La séance de clôture du Salon, à 11h45, verra la participation d’Emmanuel Berthier, préfet de la Région Bretagne et du Département d’Ille-et-Vilaine, Pierre Breteau, Loïg Chesnais-Girard et Jean-Luc Chenut.

La présence de Christophe Béchu

C’est sans aucun doute la présence de Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, qui est l’annonce la plus marquante de cette édition 2023 du salon Terres & Maires. Le ministre a confirmé sa présence, et devrait donc intervenir le jeudi 6 juillet en fin de journée. Un rendez-vous important pour les élus locaux, qui pourront échanger avec le ministre sur les enjeux cruciaux de l’écologie et de la cohésion des territoires.

En somme, le salon Terres & Maires 2023 s’affirme comme un rendez-vous incontournable pour les élus locaux et régionaux, qui pourront échanger sur des enjeux clés mais aussi découvrir les dernières innovations et les solutions les plus innovantes pour leurs territoires. Un événement à ne pas manquer pour tous ceux qui s’intéressent aux enjeux de l’aménagement et de la gestion territoriale.