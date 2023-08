Mini-golf exceptionnel au cœur du centre commercial One Nation à Les Clayes

Afin d’attirer les foules de visiteurs, le centre commercial One Nation Paris Outlet, situé aux Clayes-sous-Bois dans les Yvelines, a mis en place une initiative originale jusqu’au 24 septembre 2023. En effet, une palette d’activités gratuites a été proposée, pour le plaisir de tous les âges. Que ce soit pour les familles avec enfants, les groupes d’amis ou même les solitaires en quête de distractions, chacun peut trouver de quoi satisfaire ses envies. Différentes animations sont mises en place régulièrement, telles que des ateliers créatifs, des démonstrations culinaires ou encore des mini-concerts. De quoi créer une ambiance festive au cœur du centre commercial, et donner envie aux visiteurs de prolonger leur shopping en profitant des nombreuses animations proposées gratuitement.

Centre commercial One Nation Paris Outlet : animations gratuites jusqu’en 2023

Jusqu’au 24 septembre 2023, le centre commercial One Nation Paris Outlet, situé aux Clayes-sous-Bois dans les Yvelines, propose gratuitement diverses animations pour ses visiteurs. Parmi elles, du badminton et du mini-golf, avec un parcours de six trous à travers le centre. Le matériel est disponible en différentes tailles et à emprunter à l’accueil.

En plus des activités sportives, une ambiance de détente est proposée à la Cour de Marbre, située entre les enseignes The North Face et Lindt. Des chiliennes, des parasols colorés, des palmiers et des cabines de plage sont mis à disposition pour passer un moment agréable.

Adresse One Nation Paris Outlet : 1, avenue du Président John Fitzgerald Kennedy, aux Clayes-sous-Bois (Yvelines).

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA