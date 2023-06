« Mineurs : violences sexuelles coûtent 10 milliards d’euros/an, selon Commission inceste »

L’essentiel du coût global de ces actes violents est associé aux effets à long terme sur la santé des personnes concernées (soins médicaux, comportements à risque, etc.).

La Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise) estime que le coût des violences sexuelles sur les mineurs s’élève à environ 10 milliards d’euros par an, englobant les dépenses liées à la police, la justice, les conséquences sanitaires et les comportements à risque des victimes, selon les chiffres publiés le 12 juin dernier. La Ciivise a été mise en place en 2021 suite au mouvement #MeToo et a travaillé avec Psytel, un cabinet spécialisé dans les analyses de coûts en santé publique et dans la prévention des violences envers les enfants et les femmes.

Prévenir les violences pour réduire les coûts

Sur la somme de 9,7 milliards d’euros, 3 milliards représentent des dépenses engagées ponctuellement pour faire face aux conséquences immédiates de ces violences, telles que l’accompagnement des victimes, les services de police et de justice et les soins médicaux d’urgence. Toutefois, la majeure partie du coût total des violences sexuelles est attribuée à leurs répercussions à long terme sur la santé des victimes.

Psytel évalue à 6,7 milliards d’euros par an le coût des dépenses liées au psychotraumatisme et aux richesses non créées à cause de celui-ci, dont notamment 2 milliards d’euros pour les troubles de santé mentale, 1 milliard pour les consultations médicales et 2,6 milliards pour les dommages causés par des comportements à risque. La perte de productivité, due à la surreprésentation des victimes parmi les chômeurs ou les bénéficiaires de minimas sociaux, est estimée à 844 millions d’euros.

Pour alléger ce coût collectif, la Ciivise recommande d’investir dans la prévention des violences sexuelles (détection rapide, protection de l’enfant, etc.) ainsi que dans des soins spécialisés destinés à traiter les traumatismes empêchant les victimes de mener une vie normale. Dans son avis publié le 12 juin, la Ciivise décrit un parcours de soins spécialisés du psychotraumatisme pour les enfants et adultes ayant été victimes de violences sexuelles durant leur enfance, comprenant 20 à 33 séances, qui seraient couvertes par la solidarité nationale.