Michel Sardou ravi de son expérience chez Georges Blanc ! 💫🍴

L’Ain regorge de trĂ©sors culinaires, Ă commencer par l’hĂ´tel du Bois Blanc de Vonnas, qui a vu passer, entre autres, Michel Sardou et l’illustre Georges Blanc. Durant trois jours, le chanteur a ainsi savourĂ© les dĂ©licieuses crĂ©ations du chef triplement Ă©toilĂ©, qui a acceptĂ© de nous raconter ce moment privilĂ©giĂ©. La cuisine de Georges Blanc est une vĂ©ritable ode Ă la gastronomie française, oĂą chaque plat est Ă©laborĂ© avec prĂ©cision et raffinement, pour offrir une expĂ©rience gustative unique. Pour les amateurs de bonne chère, un passage Ă l’hĂ´tel du Bois Blanc de Vonnas est un incontournable, Ă l’image de l’art culinaire de son chef prestigieux.

Michel Sardou en retraite chez Georges Blanc avant sa tournée

Michel Sardou, le cĂ©lèbre chanteur français, s’est rĂ©cemment arrĂŞtĂ© dans l’hĂ´tel Bois Blanc de Georges Blanc Ă Vonnas (Ain) pour se reposer avant sa tournĂ©e. Les deux personnalitĂ©s se connaissent depuis plus de 40 ans et ont dĂ©veloppĂ© une vĂ©ritable amitiĂ© basĂ©e sur leurs passions communes pour le football et le tennis. Michel Sardou avait prĂ©cĂ©demment sĂ©journĂ© dans l’hĂ´tel il y a trois ou quatre ans. Cette fois-ci, le chanteur Ă©tait venu pour goĂ»ter aux spĂ©cialitĂ©s locales, notamment des escargots et des grenouilles.

Mutualité et concentration avant la tournée

Georges Blanc a racontĂ© que l’ami Ă©tait très concentrĂ© sur sa tournĂ©e et dĂ©sirait un cadre calme pour se reposer et se concentrer. MalgrĂ© cela, les deux hommes ont pu passer un moment ensemble et discuter. Michel Sardou avait promis de revenir dans l’hĂ´tel après sa tournĂ©e, qui dĂ©butera en dĂ©cembre 2023 Ă Lyon. En attendant, il va continuer son pĂ©riple et sera l’un des premiers artistes Ă jouer Ă la LDLC Arena de DĂ©cines en fĂ©vrier 2024.

source originale : actu.fr

mode d’Ă©criture : automatique par IA