Meurtre d’Iris C. au Morbihan: suspect déjà condamné pour viol – ce qu’on sait

Cet individu de 49 ans avait initialement prétendu ignorer l’identité de la jeune fille de 23 ans, mais il a ensuite été mis face aux empreintes génétiques découvertes sous les ongles de la personne décédée.

« L’enquête, pour nous, commence véritablement avec l’arrestation du suspect numéro un, » ont déclaré les responsables de l’enquête sur le meurtre d’Iris C., une jeune femme de 23 ans, dans le Morbihan, lors d’une conférence de presse le 12 juin. Le suspect, un homme de 49 ans, a été mis en examen pour enlèvement, séquestration, meurtre et viol. Les enquêteurs vont maintenant tenter de retracer son itinéraire et d’identifier d’autres victimes potentielles.

Le suspect a été repéré en train de charger la victime « sur son épaule » sur les images de vidéosurveillance de la ville de Lorient. Il a ensuite été repéré conduisant un fourgon le même soir, qui a été identifié comme lui appartenant le 7 juin. Les enquêteurs cherchent également à déterminer s’il a repéré Iris C. dans l’un des bars qu’il a fréquentés ce soir-là, ainsi que s’il lui a fait ingérer une substance de type GHB (la « drogue du violeur ») contre son gré.

Le suspect a déclaré avoir voulu « venir en aide » à Iris C., qu’il a vue « ivre et inanimée », en la chargeant dans son fourgon pour lui venir en aide. Il reconnaît seulement qu’elle a pu griffer et se débarrasser de sa veste. Les résultats de l’autopsie pratiquée sur Iris C. révèlent des « lésions traumatiques », « des hématomes au niveau de la tête et du visage », « des traces de strangulation causée par un lien » et des actes sexuels ayant « occasionné des lésions traumatiques ».

Le suspect a été condamné en 2015 pour viol commis en 2001 à Lorient et a été libéré en 2018. Il a été suivi régulièrement par des experts-psychiatres depuis sa libération et aucun élément laissant penser à un risque de récidive n’a été relevé lors de leur dernier rapport en mai 2023.

Les enquêteurs vont désormais s’attacher à retracer son parcours depuis sa libération en 2018 et à rechercher d’éventuelles autres victimes. Le commissaire Amaury Le Neel, de la police judiciaire de Rennes, a souligné que « il va y avoir tout un processus de croisement et de recoupements potentiels avec un certain nombre de victimes recensées et d’autres qui ne le sont probablement pas encore ».