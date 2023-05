Meurthe-et-Moselle : règlement de compte centre-ville, 5 blessés – trafic de drogue, élus inquiets

L’angoisse et les interrogations se multiplient autour des meurtres et des vengeances récurrentes, dans le contexte du trafic de stupéfiants. Ces situations problématiques se manifestent dans diverses zones géographiques et attirent l’attention d’un grand nombre de représentants politiques locaux.

Sur le sol, des petits plots jaunes, semblables à des douilles rassemblées par les enquêteurs. Ils sont au nombre de vingt, témoignant de l’intensité de la fusillade qui a ébranlé Villerupt (Meurthe-et-Moselle) le samedi soir 13 mai. En début de soirée, un tireur masqué et ganté a tiré sur un groupe de jeunes rassemblés sous un porche, en plein cœur de la ville. Cinq personnes ont été blessées, dont trois se trouvent encore dans un état grave. Le tireur s’est échappé rapidement en voiture.

Le maire demande des renforts policiers

Quelle est l’identité du tireur et quelle est la raison de cette fusillade ? Les enquêtes se poursuivent et un règlement de comptes apparaît rapidement comme une hypothèse plausible à Villerupt, car le lieu est un point de vente de drogue bien connu des riverains. Un habitant local témoigne : « On s’attendait à ce que ça arrive un jour ou l’autre, cela fait des années qu’ils sont là sous le porche ». « Ils affichent même le prix du gramme sur les murs », ajoute une habitante.

Effectivement, à l’entrée du porche, on peut voir les différentes drogues vendues ainsi que leurs prix. Pour les riverains, bien que la fusillade soit choquante, elle n’est pas surprenante et était même prévisible, selon le maire qui alerte depuis des années et réclame des renforts policiers. Dimanche soir, le tireur est toujours en fuite. Cependant, une voiture brûlée correspondant possiblement à celle du tireur a été retrouvée en Moselle, à une trentaine de kilomètres de Villerupt.