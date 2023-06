Météo France: Nouvelle météo des forêts alerte quotidiennement sur risque d’incendies

Durant la période estivale, cette carte sera diffusée quotidiennement à 17h et ce, jusqu’à la fin du mois de septembre.

L’ampleur des nouveaux défis auxquels la France est confrontée est manifeste. Météo France a lancé le vendredi 2 juin sa toute première météo des forêts. Cette nouvelle carte donne des informations sur le niveau de danger d’incendies dans tous les départements. Elle sera publiée chaque jour sur le site web du prévisionniste entre juin et fin septembre, à l’instar de ce qui existe déjà pour la météo des plages et la météo marine.

La carte indique le niveau de risque grâce à une échelle de couleurs allant du vert (faible) au rouge (élevé). Météo France établit cette évaluation « en prenant en compte des observations et prévisions de plusieurs facteurs météorologiques (température, pluie, force du vent, humidité de l’air) et de l’état de sécheresse de la végétation ». Pour le vendredi 2 juin, la majorité des départements sont indiqués en vert, à l’exception de 13 départements du centre ouest du pays qui sont signalés en jaune.

Depuis le début de l’année, 21 000 hectares ont brûlé

Le lancement de cette nouvelle carte en ligne, initialement prévu pour le jeudi, a été repoussé d’une journée pour coïncider avec la visite du président Emmanuel Macron à la Sécurité civile du Gard, axée sur la préparation à la lutte contre les feux de forêt cet été. Cependant, la météo a été diffusée pour la première fois jeudi soir sur TF1.

En 2022, l’Europe a été témoin d’incendies records, et la France a vu partir en fumée quelque 72 000 hectares, soit six fois la moyenne. L’année 2023 a commencé de manière encore plus préoccupante, avec 21 000 hectares ayant brûlé entre le 1er janvier et le 21 mai, contre 15 000 à la même période en 2022, sur fond de sécheresse.

Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique, a souligné que « 90% des incendies sont causés par des activités humaines et plus de la moitié proviennent de gestes irresponsables : le mégot, le barbecue, la meuleuse ». Toutefois, un temps chaud et sec augmente ce risque, qui est donc aggravé par le réchauffement climatique. Les professionnels considèrent souvent que des températures supérieures à 30°C, combinées à un taux d’humidité inférieur à 30% et un vent supérieur à 30 km/h, sont les conditions les plus propices au déclenchement et à la propagation rapide des feux.