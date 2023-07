Mensualité exorbitante pour acheter 80m² à Nice.

HelloSafe, un site spécialisé dans les études immobilières, vient de publier une enquête détaillant le salaire nécessaire pour faire l’acquisition d’un appartement de 80m². Les résultats sont alarmants, en particulier pour ceux qui cherchent à se loger dans la ville de Nice où les prix sont particulièrement élevés. En effet, il faudra disposer d’un revenu conséquent pour prétendre à un tel achat et cela risque d’en décourager plus d’un. Les chiffres sont sans appel et donnent une idée précise du montant astronomique qu’il est nécessaire de gagner pour pouvoir se loger dans cette ville de la Côte d’Azur.

Les prix de l’immobilier à Nice : les salaires annuels à gagner pour acheter un appartement de 80m²

Nice est une ville française réputée pour sa beauté, ses plages, mais également pour ses prix immobiliers exorbitants. En effet, acheter un appartement à Nice est un investissement conséquent qui nécessite des revenus très élevés. D’après une étude récente d’HelloSafe, spécialisé dans la comparaison de produits financiers, il faudrait gagner un salaire annuel solide pour espérer s’offrir un appartement de 80m² dans la ville niçoise. Cette étude révèle également les différences de salaire demandées dans les grandes villes et départements français.

La région parisienne devant Nice

Il n’est pas surprenant que les salaires annuels demandés pour obtenir un crédit immobilier ou acheter un appartement directement à Nice soient très élevés. Cependant, Nice ne fait pas partie des villes avec les revenus demandés les plus élevés en France. En tête de ce classement se trouve Paris, suivie de plusieurs villes franciliennes. À Paris, il est nécessaire de justifier d’un salaire annuel brut de 223 131 € pour acheter un appartement de 80m². Cette condition place Paris en première position devant d’autres villes telles que Boulogne-Billancourt, Versailles, Montreuil, Courbevoie, Asnières-sur-Seine et Nanterre où les salaires annuels varient entre 120 132 € et 179 781 €.

Nice dans le top 10 entre Aix et Lyon

On pourrait s’attendre à ce que Nice soit la ville hors d’Île-de-France qui demande le salaire annuel brut le plus élevé pour l’achat d’un appartement de 80m². Mais, selon l’étude d’HelloSafe, c’est Aix-en-Provence qui se trouve à la huitième place suivie de Nice en neuvième place et Lyon en dixième position.

Plus de 100 000 € par an dans les Alpes-Maritimes

Si l’on considère les données au niveau départemental, les Alpes-Maritimes sont parmi les départements les plus exigeants en termes de salaire annuel brut. Pour s’offrir un appartement de 80m² à Nice ou dans les villes avoisinantes, il est nécessaire de gagner un salaire annuel de 112 396 €. Cette condition place les Alpes-Maritimes à la quatrième place du classement, derrière Paris, Hauts-de-Seine et Val-de-Marne.

Où les salaires demandés sont les moins élevés ?

Les départements où les salaires annuels demandés sont les plus bas sont la Nièvre, la Creuse et la Meuse, avec des salaires annuels bruts compris entre 22 000 € et 25 000 €. Ce sont des chiffres inférieurs de manière significative à ceux des autres départements. Pour les grandes villes, Saint-Etienne est en tête de liste avec un salaire annuel brut de 28 219 €, suivi de Mulhouse avec 28 396 €.

Une moyenne nationale inférieure de moitié

La moyenne nationale du salaire annuel brut nécessaire pour l’achat d’un appartement de 80m² en France est de 56 978 €. Ce chiffre est presque deux fois inférieur à celui demandé à Nice. Ces chiffres sont établis sur la base d’une simulation de crédit immobilier effectuée avec des taux d’intérêt sur 25 ans à 3,85%, un taux d’endettement de 35 %, des frais d’agence de 4,50 %, des frais de notaire de 7,60 % et des frais de garantie de 0,60%.

En somme, acheter un appartement à Nice nécessite un salaire annuel considérable. Les données révélées par l’étude d’HelloSafe permettent de mieux cerner les différences entre les grandes villes françaises et les départements en termes de prix immobiliers et de salaires annuels demandés. Ces chiffres peuvent aider les personnes souhaitant investir dans l’immobilier à Nice et dans les environs à mieux planifier leur projet.

source originale : actu.fr