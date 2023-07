Menace de la grève des acteurs d’Hollywood sur « Les Anneaux du Pouvoirs », « Avatar 3 », « Les Simpsons »

Les figures emblématiques de la cité des anges ont pris une décision radicale en ce jour fatidique : soutenir les scénaristes qui se battent pour leurs droits depuis déjà soixante jours. Dans cette alliance inédite, le monde du cinéma risque une possible paralysie, étant donné que de nombreuses productions sont concernées, que ce soit dans les salles obscures, sur les écrans télévisés, ou encore sur les plateformes de streaming. Les foudres de la grève font trembler Hollywood.

Les acteurs d’Hollywood se mettent en grève pour une première fois depuis juillet 1980. Le syndicat américain Screen Actors Guild‐American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA), qui représente environ 160 000 professionnels, a appelé à débrayer à partir de vendredi 14 juillet. Les acteurs et les scénaristes demandent une revalorisation de leur rémunération, en baisse à cause du streaming, mais également des garanties pour l’usage de l’intelligence artificielle.

Plus de tournages ni de promotion pour les acteurs

La grève des acteurs va certainement mettre en difficulté les grosses productions estivales, comme le très attendu Oppenheimer de Christopher Nolan. Les acteurs sont également interdits de toute activité en dehors de la caméra, ce qui inclut le doublage audio, les cascades, le chant, mais aussi les activités de promotion d’un film, même sur les réseaux sociaux. Des piquets de grève sont également organisés dès ce vendredi, sur différents sites de tournage de Disney, Amazon ou Warner Bros.

Des sorties décalées

Plus la grève durera, plus les retards s’accumuleront, ce qui pourrait provoquer de gros décalages dans les dates de sorties de certains gros blockbusters, comme les films Ghostbusters 4, Mufasa : The Lion King ou encore Avatar 3 et 4. Les sorties de ces films ne sont pas prévues avant plusieurs mois, voire années, mais ce genre de film demande un gros travail de post-production. Les séries risquent également d’être touchées, qu’elles soient produites pour la télévision ou des plateformes de streaming.

De grands événements culturels menacés

Si la grève dure plusieurs semaines, voire des mois, de gros événements hollywoodiens sont également menacés, comme le Comic-Con, la grand-messe des geeks et amateurs de bande dessinée américains. L’absence d’acteurs américains serait également une mauvaise nouvelle pour les grands festivals internationaux, comme la Mostra de Venise. Enfin, même la cérémonie des Emmy Awards, l’équivalent des Oscars pour la télé, prévue le 18 septembre, est menacée. La production envisage déjà de reporter l’événement en novembre, voire en 2024.

En somme, la grève des acteurs risque de causer des difficultés à Hollywood pour un certain temps. Les fans devront s’armer de patience en attendant les sorties de films et de séries prévus pour les prochains mois.