Meilleur Batman depuis 1989: Keaton, Bale, Affleck, Pattinson – Qui remporte le duel?

Le film « The Flash » réalisé par Andy Muschietti, et dont la sortie dans les cinémas de France est prévue pour demain, signe le come-back de l’acteur Michael Keaton dans la peau du super-héros à la cape de chiroptère, personnage qu’il avait déjà interprété sous la direction de Tim Burton dans les versions de 1989 et 1992. Entre-temps, le rôle a été repris par environ six comédiens différents, avec des succès divers.

L’annonce de la réapparition de Michael Keaton dans le rôle de Batman à l’automne 2022 avait ravi les fans et permis à Warner et DC Comics de créer un engouement promotionnel idéal pour présenter le film à un public potentiel grâce aux premières informations sur The Flash.

Depuis une quinzaine d’années, Hollywood est en proie à la nostalgie et au « remixage » des héros et succès du passé, ce qui est souvent perçu comme un manque d’inspiration, en parallèle de la résurgence des grandes franchises et sagas, notamment celles concernant les super-héros.

Un meilleur Batman « générationnel »?

Il est intéressant de noter à quel point le retour de l’acteur de 71 ans dans le costume du justicier chauve-souris a électrisé les amateurs et cinéphiles. Pourtant, à l’époque (le premier Batman moderne date de 1989), le réalisateur Tim Burton avait dû batailler pour imposer un acteur considéré alors comme trop petit, pas assez connu ni charismatique. La performance de Keaton et le succès du film (411 millions de dollars de recettes) avaient finalement convaincu les sceptiques.

Selon Nico Prat, spécialiste de la culture pop et rédacteur en chef de la plate-forme Filmo TV, si certains voient en Michael Keaton le « meilleur Batman », c’est surtout parce qu’ils ont grandi avec lui dans ce rôle.

En effet, pour les personnes plus jeunes, âgées de 25 ou 30 ans, c’est Christian Bale qui incarne le meilleur Batman. Et il est probable que dans une quinzaine d’années, certaines personnes répondront Ben Affleck. Batman est un « doudou » et, comme pour les comics ou les adaptations télévisées avec Adam West dans les années 60, on a tendance à préférer ce à quoi on s’est le plus attaché. Ainsi, pour Nico Prat, Michael Keaton est le meilleur Batman, mais c’est parce qu’il était son premier.

Bale et Pattinson en tête, Clooney en queue de peloton

Pour Vesper, vidéaste culture pop et fan d’animation, l’excellente série des années 90 reste sa préférée. En ce qui concerne les adaptations « live », elle nous donne ses avis, en commençant par le pire :

George Clooney est considéré comme le moins bon Batman, un avis partagé par l’acteur lui-même qui a reconnu avoir presque coulé le personnage pour Hollywood. Vesper apprécie la prestation de Ben Affleck, mais déteste les films de Zack Snyder. Elle a adoré Robert Pattinson dans The Batman et estime que Christian Bale est un choix correct.

En résumé, il y a presque autant de « meilleur Batman » que de spectateurs, tout dépend des périodes, des générations et des prestations elles-mêmes. Cependant, Michael Keaton semble faire l’unanimité. Et compte tenu du succès critique et public du dernier épisode en date (The Batman de Matt Reeves en mars 2022, rapportant 770 millions de dollars à travers le monde), il est très probable que d’autres acteurs endossent le célèbre costume dans de futures adaptations.