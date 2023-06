Médecins et urgentistes informent sur la pandémie depuis les plateaux télé et radio

L’épidémie actuelle a envoyé un grand nombre de praticiens sur les plateformes médiatiques, comme les radios et les télévisions, avec la mission de présenter la perspective scientifique et de répondre aux interrogations du public.

Zoom sur les médecins qui deviennent reporters. La pandémie a encouragé l’apparition de ce phénomène : les médecins généralistes et les urgentistes utilisent les médias pour informer, partager leur expérience de l’hôpital de l’intérieur ou parler des maladies. Un urgentiste de Nancy a même créé sa propre chaîne YouTube, appelée Doc FX.

Bien que la présence des médecins dans les médias ne soit pas un phénomène nouveau, avec Michel Cymès qui a commencé sur Franceinfo il y a 25 ans, la pandémie a permis aux médecins et urgentistes de trouver un écho important sur les réseaux sociaux. Jean-Daniel Flaysakier et Damien Mascret sont devenus des figures du journal télévisé sur France Télévisions.

François-Xavier, médecin urgentiste à Épinal puis à Nancy, a décidé de se lancer après avoir constaté l’émergence d’une communauté autour de son compte Twitter. Malgré les moments difficiles qu’il a traversés sur les réseaux sociaux et les menaces de mort qu’il a reçues en raison de sa position en faveur du vaccin, il croit en l’importance de l’engagement de la communauté scientifique pour lutter contre la désinformation et les positions partisanes.

Avec ses propres fonds, il a investi dans du matériel pour créer un studio high-tech chez lui et a lancé sa chaîne YouTube en septembre 2022. Depuis lors, son audience n’a cessé de croître. Son domaine d’expertise est la santé publique, et il publie des vidéos pour répondre aux questions qui lui sont posées lors des consultations ou pour expliquer « pourquoi on attend si longtemps aux urgences ». Son approche est pédagogique, factuelle et non militante.

Pour contrer les « légendes urbaines » qui circulent souvent dans le domaine de la santé, et qui peuvent causer de l’angoisse, Doc FX s’efforce de « viraliser » les vraies informations, permettant ainsi aux citoyens d’acquérir de bons réflexes avant de se rendre aux urgences ou d’apprendre les gestes qui sauvent. Son objectif est de répondre à un besoin d’information dicté par l’époque.

Le journalisme santé n’est pas enseigné dans les écoles. On est soit journaliste intéressé par le sujet et on se spécialise, soit médecin avec une volonté de transmettre des informations qui conduit à travailler dans les rédactions. « Je ne suis pas journaliste, je suis médecin ! » : cette phrase que l’on doit au Dr Gérald Kierzek, troisième personnalité la plus présente sur les JT nationaux entre le 18 janvier et le 3 juillet 2020, est répétée par tous les médecins ou urgentistes qui interviennent dans les médias.

Ce phénomène de médecin reporter concilie valeurs morales et progrès scientifiques, au service de l’information de santé publique qui ne doit être ni politique, ni économique et ne doit pas entrer dans un domaine de conflits d’intérêts. Ceux qui s’engagent dans la profession de médecin reporter cherchent avant tout à préserver un idéal professionnel, fondé sur la foi scientifique, l’amour de la vérité, la liberté de jugement, l’indépendance de caractère, l’esprit de solidarité large et tolérant, et le désintéressement.