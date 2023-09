Mayotte sans eau : le coup de poing du gouvernement pour sauver l’île !

A compter du 25 septembre, le gouvernement a promis de fournir chaque jour deux litres d’eau aux populations vulnérables, aux femmes enceintes et aux enfants résidant à Mayotte. Et pour cause, la sécheresse a fait son apparition plus tôt que prévu cette année, entraînant des coupures d’eau encore plus fréquentes et dévastatrices pour les habitants de l’île. Dans ce contexte alarmant, les autorités ont donc décidé d’intervenir rapidement, afin de garantir un minimum vital d’eau, en espérant que la situation climatique s’améliore. Cette mesure d’urgence, bien qu’insuffisante aux yeux de certains, témoigne néanmoins de la prise de conscience des enjeux environnementaux, et de l’importance de réagir rapidement et concrètement face à une crise qui pourrait durer plusieurs mois.

Lutte contre la sécheresse à Mayotte

En raison de la sécheresse précoce cette année à Mayotte, les coupures d’eau vont s’intensifier à partir de lundi et pourront durer jusqu’à 48 heures. Pour préserver la ressource, la distribution quotidienne de bouteilles d’eau pour les personnes vulnérables débutera le 25 septembre.

Augmentation des braquages à main armée à Saint-Laurent-du-Maroni

Les commerçants de Saint-Laurent-du-Maroni en Guadeloupe sont de plus en plus victimes de braquages à main armée. L’association des commerçants alerte sur cette situation préoccupante.

Entraînement de Teddy Riner en Guadeloupe pour les JO 2024

Teddy Riner, le célèbre judoka, s’entraîne à Guadeloupe pour préparer sa participation aux Jeux olympiques de Paris l’année prochaine. Il est soutenu par sa famille et s’entraîne au Creps Antilles-Guyane.

source originale : www.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA