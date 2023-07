Maximisez le charme de votre véranda avec des volets roulants tendance

Les avantages d’avoir une véranda chez soi

Imaginez-vous relaxé sur le canapé de votre véranda à siroter du thé glacé ou du Ginger Ale après une journée mouvementée au bureau ! La brise du soir vous caresse le visage en admirant un beau jardin vert et fleuri dans la cour. Tel est l’avantage d’avoir une véranda chez soi !

La véranda apparait comme un prolongement de la maison dans laquelle vous pouvez faire les mêmes activités comme vous les faites à l’intérieur de votre maison. Vous pouvez utiliser votre véranda comme une cuisine ou un salon, comme un sas d’entrée, de serre ou encore même, pour accueillir une piscine.

Les volets roulants : une plus-value pour votre confort

Le choix des volets roulants va dépendre de la fin d’utilisation de votre extension de maison. Les volants roulants apportent une plus-value à la maison et améliorent significativement votre confort. Ils sont pratiques, économiques et durables. Ils offrent de multiples protections : protection solaire, protection thermique, protection phonique, protection contre l’humidité et les intempéries, protection de l’intimité, protection contre les intrusions et protection contre la lumière. Les autres avantages qu’apportent les volets sont aussi le maintien de la chaleur pendant l’hiver, ou en conservant de la fraicheur pendant l’été.

De quoi est composé un volet roulant et comment le manœuvrer ?

Techniquement, le volet est composé du volet lui-même, des rails sur lesquels le volet monte et descend et du mécanisme afférent, et d’un caisson fixé en limite supérieure, dans lequel s’enroule le volet lorsqu’il n’est pas abaissé. Avant de faire un choix, il est préférable de savoir si vous voulez installer des volets roulants pour la façade de la construction ou pour la toiture ou même les deux.

Les volets roulants fonctionnent soit manuellement à l’aide d’une manivelle, soient électriquement au moyen d’une télécommande ; certains sont même préprogrammés pour se rabattre d’eux-mêmes en fonction des conditions météorologiques si la journée est pluvieuse, venteuse, trop ensoleillée ou trop froide. Une ouverture et fermeture manuelle sera optimale pour un budget limité. Elle ne consomme pas de l’énergie. Elle sera toujours fonctionnelle même en cas de panne d’électricité. Si vous souhaitez investir davantage, le fonctionnement électrique peut être une bonne solution. Le choix du fonctionnement dépend également de la surface de votre véranda. Si elle comporte plusieurs fenêtres, des volets roulants électriques peuvent être plus intéressants, car vous pouvez fermer et ouvrir les volets grâce à une seule et unique commande. Les volets roulants électriques sont aussi personnalisables, ils sont disponibles dans un certain nombre de couleurs pour s’accorder avec tous les styles de vérandas : blanc, beige, gris anthracite, rouge, gris clair.

Quels sont les différents types de volets roulants ?

Les volets roulants sont fabriqués avec différents matériaux : en PVC, en aluminium, en bois ou en composite. Le PVC et l’aluminium sont les deux matériaux les plus utilisés pour la confection de volet roulant. D’ailleurs, si les volets sont suffisamment isolants, ils peuvent être éligible à des aides financières comme la prime énergie.

Les volets en PVC sont très faciles à entretenir. Un coup d’éponge mouillée avec de l’eau et du liquide vaisselle, ou un nettoyeur sous pression et votre volet retrouvera son aspect original. Le PVC permet d’obtenir un volet roulant solide. Il sera résistant contre les vents forts, la pluie ou même la tempête. Par-dessus tout, c’est un excellent isolant thermique. Pendant l’hiver, il conserve la chaleur à l’intérieur de votre véranda et vous protège de l’humidité. Malheureusement, un seul volet roulant PVC ne peut être installé sur une trop grande surface. À cause de sa souplesse, le volet risquerait très probablement de se déformer au fil du temps, voire de se bloquer. Elle est idéale sur des surfaces plus réduites.

Les volets en aluminium ont l’avantage d’être inoxydables, ce qui signifie qu’ils ne se rouillent pas et ne s’altèrent pas dans le temps. Ils sont durables. Ils ne craignent pas les intempéries et les variations climatiques. Les volets en aluminium sont très adaptés pour les demeures en régions littorales ou en bord de mer, car ils ne se dégradent pas sous l’action corrosive du sel. En termes d’esthétisme, le volet roulant aluminium est disponible dans de nombreux coloris.

Quel volet roulant contre la chaleur ?

Les volets roulants sont des dispositifs efficaces pour lutter contre la chaleur. Ils vous permettent de garder votre maison fraîche en bloquant les rayons solaires et en empêchant la pénétration de la chaleur. Les volets roulants PVC tout comme en aluminium sont isolants thermiquement. Les volets en bois sont aussi une option a prendre en considération de par leur capacité isolante naturelle. Vous pouvez également envisager d’ajouter des accessoires tels que des capteurs solaires pour une utilisation plus automatisée et une meilleure gestion de l’énergie. Pour maximiser les avantages des volets roulants, il est recommandé de les associer à d’autres méthodes de refroidissement, comme l’utilisation de rideaux épais ou de ventilateurs.

En conclusion, chaque matériau possède des avantages et des inconvénients. Évaluez vos besoins et choisissez le matériau qui correspond parfaitement à votre logement en tenant compte des facteurs de durabilité, d’isolation, d’esthétique et de sécurité. Si votre priorité est le prix, il existe de nombreuses solutions pour acheter au bon rapport qualité/prix, mais n’achetez jamais un volet roulant de bas de gamme au risque de finir avec de coûteuses réparations.