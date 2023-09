Mathieu Kassovitz victime d’un accident de moto, ses proches assurent qu’il est hors de danger !

Les proches de Mathieu Kassovitz se veulent rassurants quant à son état de santé après un accident de moto survenu dimanche dernier. Les journées de l’acteur ne sont pas en péril, assurent-ils. Même si la nouvelle de l’accident a suscité une certaine inquiétude, il semble que Kassovitz ne soit pas sérieusement atteint. Néanmoins, l’incident rappelle la fragilité de la vie et l’importance de prendre soin de soi, notamment lorsqu’on pratique une activité risquée comme la moto. On ne peut jamais prévoir l’avenir et chaque journée devrait être vécue comme si c’était la dernière. Heureusement, pour le célèbre acteur français, il semble que la vie continue et que sa carrière n’en sera pas affectée.

Blessé dans un accident de moto près de Paris

L’acteur et réalisateur français Mathieu Kassovitz a été victime d’un accident de moto dimanche dernier à l’autodrome de Linas-Monthléry, dans l’Essonne. Il a été blessé à une cheville, une jambe et au bassin et a été opéré avec succès. Les jours de l’acteur ne sont pas en danger, mais il a été placé dans un coma artificiel pour soulager ses douleurs. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l’accident.

Mathieu Kassovitz, une carrière éclectique

Mathieu Kassovitz, connu du grand public pour son rôle de Malotru dans la série à succès « Le bureau des légendes », est également célèbre pour le film qu’il a réalisé en 1995, « La Haine », qui a remporté un prix à Cannes. En tant qu’acteur, il a tourné dans de nombreux films français et internationaux, dont « Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain » de Jean-Pierre Jeunet. Il sera prochainement à l’affiche du film « Visions » aux côtés de Diane Kruger.

Son état actuel

Mathieu Kassovitz a subi plusieurs opérations après son accident de moto et commence un processus normal de guérison et de remise en forme. Il reste sous coma artificiel pour soulager ses douleurs. Les jours de l’acteur ne sont pas en danger et son entourage a précisé qu’il n’a pas de traumatisme crânien.

source originale : www.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA