Massifs interdits autour de Marseille: Quels sont-ils?

Ce mardi 29 août 2023 marque une journée brûlante pour les régions des Bouches-du-Rhône. Les montagnes, les champs et les plaines sont balayés par des bourrasques d’air sec qui donnent l’impression que même le sol ne veut pas retenir l’eau. La chaleur est écrasante et la nature est en ébullition. C’est pourquoi, pour prévenir les incendies, les autorités ont mis en place des mesures drastiques. Deux massifs ont été fermés, interdisant toute activité et toute circulation, car ils sont considérés comme extrêmement sensibles et présentant un niveau de risque élevé. De plus, une série de 17 zones ont été interdites de travaux après 13 heures, afin de limiter les risques de départ d’incendie. C’est une mesure difficile à mettre en place, mais elle est essentielle pour la sécurité de tous. Il s’agit de protéger les personnes et les biens et également d’agir pour le bien-être de l’environnement.

Le mistral augmente le risque d’incendie

Le mistral souffle fort à Marseille et dans les Bouches-du-Rhône, ce qui augmente le risque d’incendie.

Deux massifs du département fermés

La préfecture des Bouches-du-Rhône a annoncé la fermeture de deux massifs, Castillon et Sulauze, en raison du risque d’incendie. L’accès, la circulation et la présence y sont interdits. De plus, l’accès est autorisé mais les travaux sont interdits après 13 heures dans 17 autres massifs.

Mise à jour quotidienne des accès aux massifs

La préfecture des Bouches-du-Rhône publie une carte sur son site internet pour informer sur l’accessibilité des massifs chaque jour en fonction des conditions météo et du risque d’incendie.

