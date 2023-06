Marylise Léon succède à Laurent Berger comme leader de la CFDT : Qui est-elle ?

Particulièrement engagée sur les thématiques liées au travail et à l’environnement, l’actuelle secrétaire générale adjointe du premier syndicat français accède à la direction de l’organisation, devenant ainsi la seconde femme à occuper ce poste, plus de deux décennies après Nicole Notat.

Les deux principales organisations syndicales françaises, la CFDT et la CGT, sont désormais dirigées par des femmes. Marylise Léon succède en effet à Laurent Berger à la tête de la CFDT, rejoignant Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT depuis fin mars.

Née en 1976, Marylise Léon a grandi au Mans et à Angers et est titulaire d’un DESS de chimie. Ses débuts de carrière en tant que représentante du personnel lui ont permis de découvrir le dialogue social et le syndicalisme. En 2003, la CFDT l’a recrutée pour former les militants sur les risques technologiques, à la suite de l’explosion de l’usine AZF de Toulouse. Elle a ensuite occupé différents postes au sein de la CFDT.

Parmi ses qualités, on peut noter sa fine capacité de négociation et sa compréhension approfondie du monde du travail. Laurent Berger l’a décrite comme proche des gens et sympathique. Différents responsables d’autres organisations syndicales ont également exprimé leur appréciation à son égard, soulignant sa fermeté sur ses valeurs et sa capacité à discuter franchement. Même le patronat et d’anciens responsables politiques ont vanté ses qualités professionnelles.

En plus des questions industrielles et liées au travail, Marylise Léon s’est beaucoup intéressée aux sujets relatifs à l’environnement. Elle a écrit des articles sur le sujet et s’est occupée de questions écologiques, sociales et démocratiques à la CFDT. Elle a également porté une enquête sur les nouvelles formes de militantisme lors du dernier congrès de la CFDT, et n’hésite pas à afficher ses convictions féministes.

Une fois à la tête de la CFDT, elle devrait notamment participer à la bataille des retraites, un sujet qu’elle connaît déjà pour avoir participé aux négociations avec le gouvernement ces derniers mois aux côtés de Laurent Berger.