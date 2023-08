Marseille : LBD défigure Hedi, révélations en 1 mois.

La nuit du 1er au 2 juillet, la vie d’Hedi a changé à jamais. Ce soir-là, à Marseille, des émeutes ont éclaté après la mort de Nahel. Hedi n’était pas impliqué dans les troubles, il est sorti de chez lui pour faire quelques courses. Mais à un moment donné, il a entendu des tirs et a rapidement compris qu’il se trouvait dans une zone de danger. Malheureusement pour lui, un policier présent sur place a utilisé un lanceur de balle de défense (LBD) et a tiré sur Hedi, qui n’avait rien à voir avec le conflit. Les conséquences ont été dramatiques : Hedi a été gravement blessé et a dû être hospitalisé. Depuis, les autorités ont tenté de comprendre comment cet incident a pu se produire. Les témoignages se sont succédé, les enquêtes ont suivi leur cours, mais pour l’instant, on ne sait pas exactement pourquoi le policier a tiré sur Hedi. Cette tragédie rappelle une fois de plus les dangers de l’utilisation des armes non létales dans les situations de crise, et soulève de nombreuses questions sur la façon dont la police traite les manifestations et les émeutes. Quoi qu’il en soit, pour Hedi, la nuit du 1er juillet sera à jamais gravée dans sa mémoire comme le jour où il a été blessé sans raison valable.

Un tir de LBD lors d’émeutes urbaines à Marseille

Dans la nuit du 1 au 2 juillet 2023, Hedi, âgé de 21 ans, a été visé par un tir de LBD au niveau de la tempe à Marseille. Cela s’est produit dans le contexte d’émeutes urbaines dans tout le centre-ville de Marseille, qui a été le théâtre de violences similaires à celles qui ont surgi dans d’autres villes, après la mort de Nahel, un adolescent de 17 ans tué par un policier à Nanterre.

Des séquelles physiques et psychologiques pour Hedi

Hedi a décrit les violences qu’il a subies cette nuit-là, notamment un passage à tabac par une équipe de la BAC. Il a depuis souffert de graves séquelles physiques et psychologiques, dont un traumatisme cranien et la perte de la vue d’un oeil. Une enquête a été ouverte pour «violences en réunion par personne dépositaire de l’autorité publique ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours.»

De nouveaux développements dans l’affaire Hedi

Un policier de la BAC a été placé en détention provisoire suite à l’enquête, ce qui a déclenché une protestation des policiers. L’appel du policier pour changer cette décision sera examiné le jeudi 3 août. De plus, deux autres policiers de la BAC de Marseille ont été impliqués dans d’autres cas de violence policière, dont un est impliqué dans l’affaire Hedi. L’affaire est toujours en cours et génère de nouvelles révélations.

