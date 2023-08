Marseille en folie : les meilleurs plans de la Braderie des commerçants

Le grand événement tant attendu par les Marseillais approche à grands pas, la Braderie des commerçants sera de retour ce samedi 2 septembre 2023. Cette manifestation qui attire chaque année un grand nombre de visiteurs consiste en une journée où les commerçants peuvent vendre leurs produits à un prix attractif. Mais avant que la fête commence, la ville sera en effervescence dès la veille, puisque plusieurs rues du centre-ville seront fermées à la circulation automobile. Cette mesure permettra d’installer les nombreux étals qui s’étendront çà et là pour le plus grand bonheur des habitants, mais cela nécessitera également une grande organisation pour les forces de l’ordre afin de réguler la circulation des piétons et des commerçants. Nul doute que cette Braderie ne ressemblera à aucune autre, et qu’elle promet d’offrir une journée haute en couleurs et en animations aux amateurs de bonnes affaires et de festivités en tout genre.

Une Braderie des commerçants à Marseille avec des changements de stationnement

Le samedi 2 septembre 2023, la Braderie des commerçants aura lieu à Marseille et sera ouverte de 10h à 19h. Des changements de stationnement seront mis en place pour l’occasion.

Des rues piétonnisées dans le centre-ville de Marseille

Plusieurs rues du centre-ville de Marseille seront fermées à la circulation pour la Braderie des commerçants. Il s’agit des rues de Rome, du Cours Julien, d’Edmond Rostand, de Davso, de Paradis, de Grignan, de Saint Ferréol et de Vauban. Animations musicales et agrandissement des terrasses de bars et restaurants auront lieu de 18h à 22h sur cinq places piétonnes : place Général de Gaulle, rue d’Aubagne, place Lulli, rue Glandeves, rue Haxo et Opéra.

Interdictions à partir du vendredi soir

L’interdiction de stationner et de circuler dans les rues concernées prendra effet le vendredi soir à 19h et se terminera le lendemain à 19h30. Les informations relatives à la Braderie des commerçants sont disponibles sur le site internet de la mairie de Marseille.

