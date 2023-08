Marseille éliminé de la Ligue des champions aux tirs au but.

La soirée de mardi dernier a été marquée par un match à couper le souffle entre l’Olympique de Marseille et son adversaire du troisième tour préliminaire. Les Marseillais semblaient tenir la qualification, mais la victoire leur a échappé lors de la séance de tirs au but, laissant ainsi leur aventure européenne s’arrêter net. Malgré l’excitation qui régnait dans le stade, les supporters de l’OM ont été forcés d’accepter cette défaite difficile, qui a mis fin à leurs espoirs de continuer leur parcours dans cette compétition. Cette élimination aura des conséquences pour le club, notamment sur le plan financier et sportif, mais les joueurs et le staff restent déterminés à rebondir dès que possible.

Cruel dénouement pour l’OM

L’Olympique de Marseille a perdu contre le Panathinaïkos après une séance de tirs au but lors du troisième tour préliminaire retour de la Ligue des champions. Malgré un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang, l’équipe a finalement perdu 2-1 à la suite d’un but de Fotis Ioannidis, marqué aux arrêts de jeu et offert par une faute de la défense de l’OM. Cette défaite a éliminé l’OM de la Ligue des champions.

Pas de chance avec l’arbitrage

Marseille pourra regretter que la VAR n’ait pas été utilisée pour une faute dans la surface de Matteo Guendouzi ni pour le but refusé à Vitinha. Cependant, l’équipe aurait pu éviter de telles situations en maîtrisant mieux la deuxième période.

L’OM aurait pu mieux faire

Bien que l’OM ait connu une excellente première période, l’équipe a raté plusieurs occasions pour alourdir le score. Le Panathinaïkos a cependant intensifié son jeu, obligeant l’équipe marseillaise à adopter une approche défensive. Après un match nul, les équipes sont passées en prolongation, où l’OM a pris le contrôle une fois de plus avant la séance de tirs au but décisive. Malheureusement pour l’OM, elle a perdu sur le score de 5-3.

