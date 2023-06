Marseille : démantèlement trafic international, 11 mises en examen, 2 tonnes de cannabis

Dans ce groupe de personnes, on trouve quelques-unes qui sont « reconnues au sein du milieu du banditisme lié à la drogue », détaille la juridiction marseillaise dans une déclaration écrite diffusée ce mercredi.

Des interpellations et des mises en examen suite à une enquête de plus d’un an concernant un trafic international de drogue. Onze personnes ont été mises en examen, dont neuf ont été placées en détention provisoire le mardi 6 juin, comme l’a annoncé le parquet de Marseille (Bouches-du-Rhône) dans un communiqué publié mercredi. Ces arrestations font suite à l’interpellation de 16 personnes vendredi dans les Bouches-du-Rhône, le Var, le Vaucluse, les Pyrénées-Orientales et en Espagne. Au total, plus de deux tonnes de cannabis ont été saisies, entre autres.

Certaines des personnes arrêtées sont, selon le parquet de Marseille, « connues dans le milieu du narco-banditisme ». Ces arrestations sont le résultat d’une enquête menée depuis plus d’un an par les gendarmes de la section de recherches de Marseille et du groupement de gendarmerie départementale du Vaucluse. Ces interpellations « ont stoppé un trafic international de drogues approvisionnant de nombreux départements du grand sud de la France », selon le parquet.

Enquête lancée début 2022

L’enquête a débuté au moment de la libération d’un homme au cours du premier semestre 2022. « Les investigations ont montré l’organisation de nombreux convois de type go fast mis en place à partir de centres d’approvisionnement situés dans le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône ou les Pyrénées-Orientales », explique le parquet. Des liens ont été établis entre des suspects résidant en France et en Espagne, pays d’origine de la résine de cannabis. La drogue était notamment transportée par semi-remorque. « A chaque voyage, plusieurs centaines de kilos de stupéfiants étaient importés depuis l’Espagne », ajoute le parquet.

Vendredi dernier, une vaste opération a mobilisé 200 gendarmes soutenus par le GIGN. Les forces de l’ordre ont intercepté un semi-remorque contenant 1,4 tonne de résine de cannabis et le conducteur a été arrêté. Par la suite, les enquêteurs ont interpellé 14 autres personnes et saisi « 580 kilos de résine de cannabis supplémentaires, 1,5 kilo de cocaïne, des armes de poing et d’épaule, des véhicules, des montres et objets de luxe, de l’argent liquide et sur des comptes bancaires », précise le parquet. Une dernière personne a été appréhendée à Malaga (Espagne) lundi.