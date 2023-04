Marlène Schiappa en couverture de Playboy : l’audace qui divise la classe politique

La secrétaire d’État surprend avec une apparition inattendue

Le 6 avril 2023, Marlène Schiappa, la secrétaire d’État à l’Économie sociale et solidaire, a fait sensation en posant en couverture de Playboy et en accordant une longue interview au magazine. L’ancienne secrétaire d’État chargée de l’Égalité femmes-hommes y évoque divers sujets tels que :

la liberté des femmes en Afghanistan,

la défense du droit à l’IVG,

les droits LGBT,

la politique,

la littérature.

Cette mise en avant a suscité de vives réactions dans le monde politique et sur les réseaux sociaux.

Une décision courageuse ou scandaleuse ?

Les avis sont partagés quant à la décision de Marlène Schiappa de figurer en Une de Playboy. Certains saluent son audace et son engagement pour la cause des femmes, tandis que d’autres estiment qu’il s’agit d’une démarche inappropriée pour une femme politique. Des clichés du shooting ont fuité dans les médias, alimentant encore davantage la polémique.

L’intervention du directeur artistique et styliste du shooting

Face à cette controverse, Cyril Hanouna a invité Etienne Jeanson, directeur artistique et styliste du shooting de Marlène Schiappa, sur le plateau de l’émission Touche pas à mon poste (TPMP) sur C8. Il y a notamment défendu son travail et la démarche de la secrétaire d’État.

Marlène Schiappa Playboy

Un autre choix initial pour la couverture de Playboy

Jean-Christophe Florentin, le directeur de la publication de Playboy, a révélé qu’il avait initialement approché une autre femme politique pour figurer en couverture du magazine avant de choisir Marlène Schiappa. Ce choix témoigne de la volonté de la publication de mettre en lumière des figures engagées dans des causes importantes, bien que cela puisse générer des controverses.

La personnalité audacieuse de Marlène Schiappa

L’apparition de Marlène Schiappa en Une de Playboy souligne sa force de caractère et son indépendance. En tant que Secrétaire d’Etat chargée de l’Economie sociale et solidaire et de la Vie associative en France, elle n’hésite pas à sortir des sentiers battus et à prendre des décisions qui peuvent susciter le débat. Sa liberté de penser et d’action apparaît comme un trait marquant de sa personnalité.

Une prise de position qui fait réagir

Au-delà de la polémique autour de la séance photo en elle-même, l’interview accordée par Marlène Schiappa à Playboy offre également matière à discussion. Ses propos sur des sujets sensibles tels que la situation des femmes en Afghanistan, le droit à l’IVG et les droits LGBT témoignent de son engagement pour ces causes. Certains y voient une prise de position courageuse, tandis que d’autres estiment qu’elle aurait dû choisir un autre support pour exprimer ses opinions.

Le débat autour de la liberté d’expression dans la classe politique

Cette affaire soulève également la question de la liberté d’expression au sein de la classe politique. En posant pour Playboy et en évoquant des sujets controversés, Marlène Schiappa montre qu’elle n’a pas peur de s’affranchir des codes traditionnels de la politique. Cette attitude peut être perçue comme rafraîchissante ou, au contraire, dangereuse pour l’image de la fonction publique.

La participation de Marlène Schiappa à la couverture de Playboy divise l’opinion publique et suscite un débat animé sur la place de la femme politique et sa liberté d’expression. Si certains applaudissent son audace et son engagement, d’autres considèrent cette démarche comme inappropriée. Quoi qu’il en soit, Marlène Schiappa continue d’affirmer sa personnalité et son indépendance dans l’exercice de ses fonctions.