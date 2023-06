Marinette Pichon: la femme que je suis grâce aux valeurs du foot dans un biopic

Chaque jour, un individu célèbre fait une apparition dans l’univers d’Élodie Suigo. Ce jour-là, c’est l’ex-footballeuse internationale et désormais consultante, Marinette Pichon qui est à l’honneur. En ce mercredi 7 juin 2023, un film biographique inspiré de sa vie et dirigé par Virginie Verrier voit le jour : « Marinette ».

Marinette Pichon est, et demeure 16 ans après avoir arrêté sa carrière, l’une des footballeuses françaises et internationales les plus talentueuses. Avec 300 buts à son actif, elle est détentrice du record du nombre de buts et de sélections en équipe de France, toutes catégories confondues. C’est au Club Saint-Memmie Olympique, situé dans la région champenoise, qu’elle a débuté sa carrière, avant de devenir la première joueuse française professionnelle.

Après avoir évolué aux États-Unis, où elle a reçu de nombreux titres, dont celui de meilleure joueuse du championnat et meilleur buteuse, elle est revenue en France et a été championne avec le club de Juvisy. Elle a ensuite pris sa retraite en dénonçant le manque de considération et de moyens accordés au football féminin, obligeant les footballeuses à exercer un emploi en parallèle de leurs compétitions. Depuis, Marinette Pichon est devenue consultante, s’est mariée avec une joueuse de basket handisport, et a eu un fils. En 2018, elle a publié une autobiographie intitulée Ne jamais rien lâcher, et un film biographique, Marinette, sort cette année.

Dans une interview, elle évoque les difficultés auxquelles elle a dû faire face et l’importance du football pour elle et sa famille. Elle raconte comment, alors qu’elle était encore enfant, elle rêvait de devenir footballeuse professionnelle. Malgré les obstacles rencontrés dans sa vie, comme les violences subies par sa mère et sa grand-mère de la part de son père, elle a su persévérer et transformer cette expérience en force.

Le football a ainsi été pour Marinette Pichon une issue salutaire à un contexte familial difficile, et lui a permis de construire une vie riche et épanouissante. Elle insiste sur le fait que toutes les valeurs et leçons tirées de sa carrière sportive ont fait d’elle la femme qu’elle est aujourd’hui, à la fois épouse, mère et professionnelle accomplie. Et pour elle, le message essentiel de son parcours est celui de « ne jamais rien lâcher ».