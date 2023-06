Marie Le Net gagne son premier Tour d’Italie en cyclisme féminin | Pontivy Journal

Marie Le Net n’en finit pas de surprendre. Tout juste couronnée vice-championne de France de cyclisme sur route, cette jeune femme originaire de Bréhan dans le Morbihan, a décidé de relever un nouveau défi : participer au Tour d’Italie féminin. Un choix audacieux qui ne manque pas de susciter l’admiration de ses fans et de ses coéquipiers. Car en effet, la jeune cycliste devra s’adapter à un nouveau parcours, de nouveaux challenges et faire face à une concurrence redoutable. Mais cela ne semble pas effrayer Marie Le Net, qui aborde cette compétition avec un mélange de détermination et de sérénité. Alors que tous les yeux seront rivés sur elle ce vendredi 30 juin 2023, Marie Le Net prouvera une fois de plus qu’elle est une sportive de haut niveau, qui n’a pas froid aux yeux.

Marie Le Net : Une nouvelle étoile du cyclisme féminin

Marie Le Net, vice-championne de France, fait de nouveau parler d’elle en participant au fameux Tour d’Italie féminin. Cette jeune cycliste de 23 ans participe pour la première fois à un Giro et on se demande si sa bonne étoile va continuer à la guider.

Le Giro, un nouveau défi pour Marie Le Net

Le Giro féminin commence dès aujourd’hui avec un contre-la-montre individuel à Chianciano Terme, en Toscane. Marie Le Net pourra dévoiler ses talents de sprinteuse lors de la troisième étape qui se déroulera entre Formigine et Modène. Cette course est également une bonne préparation pour le Tour de France femmes qui aura lieu en juillet.

Une cycliste en devenir

Marie Le Net est une cycliste jeune et talentueuse qui promet de faire parler d’elle lors des prochaines compétitions. Elle est définitivement l’une des étoiles montantes du cyclisme féminin et on a hâte de voir ce qu’elle accomplira dans l’avenir. Sa participation au Giro féminin est un nouveau défi pour elle et on lui souhaite le meilleur pour cette compétition ainsi que pour celles à venir.