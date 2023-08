Marie Le Net décroche le bronze en poursuite avec l’équipe de France!

Marie le Net, une Bretonne aux origines modestes, a récemment vécu un moment de gloire lors des championnats du monde à Glasgow. En effet, membre de l’équipe de France féminine de poursuite, elle et ses coéquipières ont réussi à décrocher la médaille de bronze, faisant ainsi honneur à leur pays et à leur discipline. Cette performance sportive est d’autant plus importante qu’elle intervient à un moment charnière pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. En effet, elle constitue un véritable signal positif pour les athlètes français, qui espèrent briller sur le sol national dans quelques années. Pour Marie le Net, cette médaille est une récompense méritée après des mois d’entraînement intensif et d’efforts acharnés. C’est également un symbole d’espoir pour tous les jeunes sportifs qui rêvent de réussir et de s’imposer sur la scène internationale. En somme, la performance de Marie le Net et de son équipe est un véritable exemple de ténacité et de persévérance, qui inspire le respect et l’admiration de tous ceux qui croient en l’importance du sport et de l’effort personnel.

L’équipe de France féminine de poursuite a remporté la médaille de bronze aux Championnats du monde de cyclisme sur piste samedi à Glasgow, en réussissant face à l’Italie un exploit qui leur ouvre l’appétit pour les JO de Paris.

Les Françaises mettent fin à la malédiction face aux Italiennes

Le quatuor tricolore composé de Marie le Net, Marion Borras, Valentine Fortin et Clara Copponi ont remporté la médaille de bronze face aux tenantes du titre, l’Italie, pour finalement les battre de peu avec un chrono de 4:13.059. Les Françaises avaient déjà remporté le bronze en 2020 lors des Mondiaux à Saint-Quentin-en-Yvelines, le site des JO-2024 de Paris.

Des perspectives encourageantes pour les JO de Paris 2024

Il leur sera difficile de surpasser les Britanniques de Katie Archibald, mais cette victoire leur ouvre cependant de belles perspectives pour les JO de Paris 2024. Selon la Bretonne Marie Le Net, l’équipe de France féminine de poursuite a encore besoin de travailler son physique pour se hisser au même niveau que les grandes équipes, tout en profitant de l’avantage d’être à domicile avec le soutien du public.

