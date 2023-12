Marie-George Buffet révèle: le Sport peine à comprendre l’évolution sociétale et éthique!

Le jeudi, le Comité National, ayant pour mission d’améliorer l’éthique et le respect de la démocratie dans le sport et co-présidé par Marie-George Buffet, a dévoilé ses 37 recommandations.

Rapport du comité national pour renforcer l’éthique et la vie démocratique dans le sport

Le 7 décembre dernier, le Comité national pour renforcer l’éthique et la vie démocratique dans le sport, mis en place par la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castera en mars dernier, a finalisé et rendu son rapport après une série de travaux durant huit mois. Intégrés dans ce document, 37 propositions ont été émises avec trois principales orientations : améliorer la gouvernance des fédérations, renforcer l’éthique sportive et concevoir une meilleure protection des pratiquants.

Le travail pour concocter ces propositions a permis d’auditionner près de 170 personnes parmi lesquelles présidents de fédération, membres du comité olympique français et du comité paralympique français, mais aussi journalistes d’investigation et athlètes. Marie-George Buffet, ancienne ministre des Sports et co-présidente du comité, souligne l’importance de cette consultation et le besoin d’une prise en compte plus large de l’individu dans le monde sportif.

Constats et recommandations du comité

Les constats tirés de ce travail sont doubles. D’une part, le rôle essentiel des bénévoles du mouvement sportif français dans la promotion de la pratique sportive dans le pays est salué. D’autre part, la fragilité de cette organisation associative est soulignée, notamment en ce qui concerne les 119 fédérations qui peinent à entrevoir les évolutions des exigences sociétales et éthiques.

Le rapport propose alors des mesures de réforme démocratique. Celles-ci incluent l’introduction de la proportionnelle, la représentation des oppositions, et un effort pour rendre le bénévolat plus attractif. La ministre propose notamment des indemnisations des dirigeants bénévoles, une pratique déjà en vigueur pour les maires et adjoints.

Propositions pour l’éthique et la protection des pratiquants

Le rapport suggère une réforme systémique de la formation des entraîneurs et encadrants, avec l’introduction de modules obligatoires sur le respect physique et psychique du pratiquant. Le comité recommande également l’instauration d’un comité supra-fédéral, sous l’égide du CNOSF, pour intervenir lors de défaillances des comités d’éthique fédéraux. De plus, dans le but de lutter contre les violences sexistes et sexuelles, la création d’un organisme indépendant à l’extérieur des fédérations est préconisée.

Alors que les Jeux olympiques et paralympiques sont sur le point d’être enclenchés, Marie-George Buffet a émis l’espoir d’une grande consultation du mouvement sportif, qui aboutirait à une loi-cadre avant fin 2024. De même, l’ancienne ministre des sports propose personnellement le développement d’une belle olympiade entre 2024 et 2028, avec pour objectif d’aligner le budget des sports à 1% de celui de l’État, tel qu’il est actuellement le cas pour la culture.

source originale : www.francetvinfo.fr

