Marcus Gad met le feu à La Roche-Jagu avec son reggae le 02/07.

Ce dimanche 2 juillet, les douces sonorités du reggae vont emplir l’espace vert et paisible du domaine de La Roche Jagu, niché dans la petite ville bretonne de Ploëzal. Pour ponctuer cette journée ensoleillée en beauté, nous aurons la chance de découvrir l’artiste Marcus Gad, originaire de Nouvelle-Calédonie, qui viendra nous offrir un concert inoubliable. C’est l’occasion idéale de s’imprégner de l’atmosphère relaxante et positive qui émane de la musique reggae, et de se laisser porter par les vibrations uniques de cet artiste hors du commun. À ne manquer sous aucun prétexte !

Marcus Gad and the Tribe en concert à Ploëzal

Le 2 juillet prochain, le domaine Départemental de La Roche Jagu, situé à Ploëzal (Côtes-d’Armor), accueillera le groupe de reggae Marcus Gad and the Tribe pour les concerts du dimanche.

Originaire des terres multiculturelles de la Nouvelle-Calédonie, Marcus Gad incarne un courant musical résolument spirituel. Entre le roots méditatif et la soul, sa technique de chant singulière est proche de la liturgie.

Un message fort et une musique organique

Son message, nourri d’une puissante transe musicale, invite à la réflexion et au voyage. Depuis le succès de son premier album, Marcus Gad continue d’innover avec des productions pointues et audacieuses. Accompagné de son groupe de musiciens, il revient cette fois-ci à un reggae plus organique tout en gardant un message fort et conscient.



De La Mancha en première partie

En première partie de soirée, le groupe De La Mancha, formé par Gabrielo « el pequeño » Devilleneuve et Simone « el gran dadet » Demouveaux, présentera un mélange de leurs goûts et de leurs couleurs.

De la Mancha mélange l’héritage de la chanson réaliste et les musiques du monde telles que le séga-réunionnais, la rumba, la valse péruvienne et le musette. Leur musique est à la fois à danser et à écouter, pour le plaisir des oreilles, des cœurs et des mollets. Deux voix, un banjo et une guitare classique, voilà la recette De La Mancha.

Infos pratiques

Le concert de Marcus Gad and the Tribe aura lieu le dimanche 2 juillet à 17h à La Roche Jagu. Des préventes à 15€ et 12€ sont disponibles sur larochejagu.fr. Les billets sur place coûtent 18€ et 15€.