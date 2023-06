Marché florissant des voitures sans permis à Marseille: Chauffage, bon son et jeunes

Ces moyens de transport, dont l’accès est permis dès l’âge de 14 ans avec seulement le certificat de sécurité routière, attirent un nombre croissant de jeunes. Toutefois, quelques experts mettent en garde contre une augmentation constante des accidents impliquant ces véhicules.

Les voiturettes électriques, aussi appelées voitures sans permis, connaissent un succès grandissant, en particulier à Marseille où elles sont devenues très populaires auprès des jeunes. En sortant d’un lycée huppé, il est fréquent d’apercevoir des dizaines de ces voitures sur les places de parking, plutôt que des vélos ou des trottinettes. Lea, 16 ans, en possède une depuis presque deux ans et apprécie la liberté de se déplacer sans être majeure ni avoir le permis. Sa voiturette ne dépasse pas 45 km/h, ne peut pas emprunter l’autoroute et transporte au maximum un passager, mais elle compte de nombreuses options, comme le CarPlay, l’écran tactile, le chauffage et un bon système audio.

Auparavant, les voiturettes sans permis étaient principalement destinées aux personnes âgées. Cependant, aujourd’hui, le marché est dominé par des marques françaises comme Renault, Citroën, Aixam, Ligier ou Chatenet, qui attirent une nouvelle clientèle de jeunes âgés de 14 à 18 ans. Environ 20 000 voitures sans permis sont vendues chaque année en France, dont la moitié est achetée par des parents qui les considèrent comme plus sûres que les scooters. Les prix varient de 8 000 euros pour une entrée de gamme à 22 000 euros pour une version de luxe ou électrique.

Le marché est en plein essor, avec des concessions spécialisées qui se multiplient, notamment à Marseille, où l’on dénombre six concessions uniquement. Les voitures sans permis offrent plus d’autonomie aux adolescents, mais les rendent déjà dépendants de la voiture individuelle. Marseille est une ville où les transports en commun ne sont pas toujours accessibles, et certaines zones ne sont desservies qu’une fois le matin et le soir. Les véhicules sans permis sont une solution pratique pour pallier ces carences en transports.

Cependant, l’engouement des adolescents pour les voiturettes sans permis est également suivi de près par les autorités, car certains jeunes conducteurs adoptent des comportements dangereux au volant, comme rouler trop vite dans des zones à 30 km/h ou entasser plusieurs passagers dans un véhicule prévu pour deux. En mars, une adolescente de 15 ans est décédée dans un accident impliquant une voiturette près de Marignane.

Pour conduire une voiture sans permis, il suffit de passer le brevet de sécurité routière (BSR), délivré après huit heures de formation. Toutefois, certains estiment que cette formation n’est pas suffisante et nécessiterait un véritable examen. Actuellement, les conducteurs de voitures sans permis ne sont pas titulaires du code de la route et peuvent représenter un danger sur la route. Les voiturettes sans permis sont désormais abordées lors des séances de prévention routière au collège et au lycée, au même titre que les trottinettes, les scooters et les vélos.