Manifestation des éleveurs plein-air à Redon contre la réglementation agricole

Une mobilisation contre les normes de biosécurité imposées à l’élevage plein-air

Environ 200 personnes se sont rassemblées à Redon le samedi 9 septembre 2023 pour dénoncer les normes de biosécurité imposées à l’élevage plein-air pour lutter contre la grippe aviaire et la peste porcine. Les organisateurs, qui ont lancé l’événement sous le nom de « Journée mondiale pour une agriculture normale », sont constitués d’une vingtaine de paysans et de consommateurs d’Ille-et-Vilaine, de Loire-Atlantique et du Morbihan.

Lutter contre « l’industrialisation de leur métier »

Les manifestants se sont réunis devant les halles de Redon pour entendre des éleveurs parler de leurs conditions de travail. Ils ont défilé ensuite, déguisés en cochons et en coqs, pour dénoncer les normes de biosécurité qu’ils considèrent comme « inadaptées et destructrices ». Pour les éleveurs de volailles plein-air, ces normes sont une contrainte, car elles les empêchent de travailler à leur manière. Les éleveurs demandent des adaptations, d’autant plus que les autorités sanitaires estiment que les contaminations dues à la faune sauvage ne représentent que 0,6% du total.

Des normes opposées à un métier paysan

Les éleveurs plein-air de porc sont également confrontés à la même problématique. Le coût financier et environnemental des mesures de biosécurité imposées est considéré comme trop élevé pour les petites exploitations. Les éleveurs se disent frustrés de ne plus pouvoir prendre soin de leurs animaux de la manière habituelle et devoir s’adapter à un environnement industriel.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA