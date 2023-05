Major Counter Strike en France jusqu’au 21 mai : compétition esport internationale clé

Le premier tournoi majeur de Counter Strike organisé par Blast se tient en France jusqu’au 21 mai. La dernière étape du tournoi se déroulera à l’Accor Hôtel Arena de Bercy, dans la capitale française, Paris.

« Divers, innovant et spectaculaire » – c’est avec ces termes que Robbie Douek, directeur de Blast, décrivait en septembre 2022 l’événement qu’il souhaitait organiser pour les fans français. Pour la première fois, un tournoi majeur de Counter Strike aura lieu à Paris, du 8 au 21 mai 2023, avec le soutien de la Ville de Paris et de l’Élysée. Laure Valée, consultante esport pour franceinfo, nous donne plus de précisions.

franceinfo : Pouvez-vous expliquer ce qu’est un tournoi de Counter Strike pour ceux qui ne connaissent pas ?

Laure Valée : Le Major, comme son nom l’indique, est un événement majeur sur le jeu Counter Strike. Si l’on devait comparer Counter Strike à un sport traditionnel, je dirais que cela ressemble au tennis. Plusieurs événements majeurs se déroulent dans le monde entier et sont très suivis par les fans de Counter Strike.

Ce tournoi est particulier puisqu’il se déroule en France. Historiquement, Counter Strike a une grande communauté et de nombreux joueurs talentueux en France. Une équipe française, Vitality, s’est qualifiée pour le tournoi, ce qui suscite une grande attente de la part des fans.

C’est la première fois qu’un événement d’une telle envergure sur Counter Strike a lieu en France. On peut imaginer que pour Vitality, en tant que Français, cela a une signification particulière. Qu’est-ce que cela représente pour eux ?

Vitality se prépare depuis des mois pour ce Major et cet événement. Pour une équipe professionnelle d’esport, cela implique principalement de collecter des informations sur leurs adversaires et de s’entraîner en conséquence. Ils doivent également adopter des habitudes de vie saines et se préparer mentalement.

Dan et Mathieu, alias apEX et ZywOo, expliquent comment leur coach les prépare pour l’événement : « Notre coach passe des heures à étudier nos adversaires et leurs routines, et à préparer notre stratégie en conséquence. Nous devons simplement regarder des vidéos et nous entraîner contre d’autres équipes présentes au tournoi. Notre objectif est de créer de nouvelles tactiques pour surprendre nos adversaires ».

Vitality a connu une période difficile récemment. Étaient-ils impatients et désireux de se qualifier pour le Major ?

Vitality sort d’une année 2022 difficile avec de nombreux changements au sein de l’équipe. Ils ont réussi à se stabiliser cette année et ont tout donné pour se qualifier pour le Major. Il est certain que jouer devant leur public est très important pour eux. Dan et Mathieu sont particulièrement heureux de jouer devant leurs fans français.

Mathieu alias ZywOo : « Je ne me sens pas stressé ou sous pression. Nous sommes concentrés et prêts. Notre coach mental nous a bien préparés. Nous sommes prêts à affronter le Major ».

Dan alias apEX : « Il faut voir cela comme une opportunité de prendre du plaisir. Jouer devant notre public, c’est juste un pur kiff et un moment incroyable. Il n’y a pas de grande pression. C’est simplement une sensation extraordinaire. »

« Jouer devant les Français et faire plaisir à tout le monde est notre objectif. De nombreux membres de ma famille viendront, et je vais juste faire plaisir à tout le monde si je le peux », ajoute Mathieu alias ZywOo.

Le Blast Major de Counter Strike se déroule à Paris jusqu’au 21 mai. Les finales en public auront lieu le week-end prochain à l’Accor Hôtel Arena de Bercy.