Maisons-Laffitte dévoilée : 5 000 photos inédites révèlent l’histoire de la ville

Cela fait six années qu’un véritable passionné, Frédéric Henry, partage exclusivement sur son site internet ainsi que sur la page Facebook dédiée, une quantité impressionnante de 5 000 photos inédites d’archives concernant la ville de Maisons-Laffitte, située dans les Yvelines. On ne peut nier l’enthousiasme qui l’anime pour nous faire découvrir l’histoire et la richesse de cette ville. En effet, il s’agit d’un témoignage historique précieux que nous avons la chance de pouvoir apprécier sous un angle différent grâce à ce travail collectif. Les clichés présentent des aspects peu connus de Maisons-Laffitte, comme ses rues désertes ou ses bâtisses oubliées. Cette généreuse initiative nous permet de découvrir la ville sous un nouveau jour, et nous transporte dans une autre époque avec nostalgie et admiration.

Un passionné de l’histoire locale

Frédéric Henry est un habitant de Maisons-Laffitte passionné par l’histoire de sa ville depuis plus de six ans. Il a constitué une impressionnante collection de plus de 5 000 photos datant parfois de près de 140 ans. Ce Mansonnien a vécu toute sa vie à Maisons-Laffitte et connaît bien la ville. Son grand-père est arrivé dans les années 1920 et avait déjà de la famille installée dans la région. Sa passion pour l’histoire lui vient de son ancien métier d’antiquaire, où il était spécialisé dans la recherche et la découverte de l’histoire des objets.

Des publications en ligne très populaires

Frédéric Henry publiait initialement ses découvertes historiques sur le site de son gîte. Ses publications ont commencé à attirer un public important : entre 700 et 1 200 visiteurs par mois. En 2020, il a donc lancé un site dédié à ses recherches, appelé « Mémoire de Maisons-Laffitte ». Il publie également fréquemment des photos et des informations sur la page Facebook des habitants de la ville, où ses contributions ont un grand succès. Ses photos ont même été reprises par France 3 pour une diffusion à la télévision.

Une grande ténacité pour la collecte d’informations

Les recherches de Frédéric Henry nécessitent de nombreuses heures de travail en ligne pour trouver des sources telles que des cartes postales anciennes, des pages d’histoire d’entreprises ou des publications dédiées à Maisons-Laffitte. Il y passe souvent des semaines entières pour collecter des informations et des photos. Mais grâce à sa grande ténacité et sa volonté de trouver les informations, il arrive toujours à découvrir de nouveaux éléments d’histoire locale. Il n’a pas de projet d’ouvrage car son site est en constante évolution et mise à jour avec chaque nouvelle découverte.

