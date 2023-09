Mairies victimes de cyberattaques : impacts dévastateurs pour les collectivités.

Dans la nuit du 30 au 31 août 2023, Betton, petite commune du nord de Rennes, a été la cible d’une attaque informatique d’un nouveau genre. Un rançongiciel a été installé sur les serveurs de la mairie, bloquant ainsi tous les accès aux données et fichiers. Malheureusement, cette tendance qui sévit aujourd’hui n’épargne aucune organisation, pas même les collectivités locales qui se retrouvent de plus en plus souvent victimes de ce genre d’attaques. Les entreprises, quant à elles, continuent d’être au cœur des problèmes en raison de la grande quantité de données sensibles qu’elles détiennent. Depuis 2019, le nombre de cyberattaques a explosé, ce qui entraîne d’importants préjudices financiers pour les victimes. Les attaquants peuvent alors demander une rançon en échange de la réouverture de l’accès aux données. Autant dire que ce phénomène est loin d’être maîtrisé et que les communes et entreprises doivent redoubler de vigilance pour éviter de telles mésaventures.

Une cyberattaque de type rançongiciel

La commune de Betton, située au nord de Rennes, a été la cible d’une cyberattaque importante dans la nuit du 30 au 31 août 2023. Il s’agit d’une attaque de type rançongiciel, qui consiste à bloquer le système d’information de la collectivité en chiffrant ses données, contre une demande de rançon en échange d’une clé de déchiffrement. La situation de Betton n’est pas isolée, car les collectivités sont les organisations les plus touchées par ces attaques, après les entreprises.

Sauvegarde des systèmes et restauration des données

La commune de Betton a déposé une plainte à la gendarmerie et pris contact avec l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) pour restaurer ses systèmes et sauvegarder ses données. Elle rassure les habitants en précisant que les sauvegardes informatiques fiables permettent de préserver les données cruciales, de neutraliser au maximum les perturbations, et de restaurer son architecture informatique très prochainement.

De lourdes conséquences pour les communes

Les conséquences pour une collectivité peuvent être lourdes en cas d’attaque, allant de la mise au chômage technique des employés à la perte de ressources liées à l’arrêt de certains services payants, en passant par l’éventuel paiement de rançons. Il faut rajouter la remise en place d’un système d’information, l’achat de terminaux, de prestations liées à la récupération de données ou l’achat de solutions de sécurisation. Lille, ville de 236 200 habitants, a été victime d’une attaque informatique en mars 2023, et selon La Gazette des communes, la facture s’élevait à environ un million d’euros.

Les collectivités : cibles privilégiées

En 2022, les collectivités représentaient près d’un quart des incidents liés aux rançongiciels, déclarés à l’ANSSI. Selon un rapport du Sénat, en 2020, près de 30 % des collectivités territoriales ont été victimes d’une attaque de ce type, une hausse de 50 % par rapport à 2019. La perte de données est limitée pour Betton, mais les services les plus impactés sont ceux qui travaillent le plus avec l’informatique, comme la gestion et les ressources humaines.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA