Mairie vandalisée : un adjoint au maire visé, slogan anti-police

Le 6 juillet au soir, Daumazan-sur-Arize subissait une attaque qui laissait derrière elle des traces de vandalisme. En effet, la mairie de la ville avait été prise pour cible et recouverte de graffiti. Les habitations environnantes n’ont pas été épargnées non plus, puisque la maison et la voiture d’un adjoint à la maire, ancien policier, ont été pillées et dégradées. Les inscriptions laissées sur les murs étaient clairement revendicatrices, notamment le premier qui faisait référence à une protestation anti-police. Cependant, le second tags restait intangible et incompréhensible. Des preuves qu’ont ne peut effacer, qui ont suscité des remous dans la paisible cité arizonienne.

La mairie de Daumazan-sur-Arize vandalisée : retour sur les faits

Des tags « anti-police » sur la mairie et la maison d’un adjoint

Dans la nuit du 6 au 7 juillet, la mairie de Daumazan-sur-Arize, dans l’Ariège, a été vandalisée. Des individus ont inscrit le message « ACAB » sur le bâtiment municipal, ainsi que sur la maison et la voiture d’un adjoint au maire, ancien policier. « ACAB » est un acronyme utilisé par les mouvements d’extrême gauche pour signifier « All cops are bastards » (tous les flics sont des salauds). Un autre tag énigmatique, « les fenêtres du boucher ??? », a également été inscrit sur la mairie.

Un acte récurrent dans la commune

Ce type d’intimidation n’est pas nouveau à Daumazan-sur-Arize. En effet, la mairie avait déjà été taguée en 2020 en rapport avec les mesures liées à la pandémie de Covid-19. La salle des fêtes et l’école ont également été vandalisées auparavant. Pour la maire, Carole Maurette, ces incidents témoignent de « problèmes inquiétants de délinquance qui n’épargnent plus les territoires ruraux ».

Réactions de la maire et de l’adjoint tagué

Carole Maurette, la maire de Daumazan-sur-Arize, a exprimé sa colère et son incompréhension face à ces actes de vandalisme : « Je suis en colère, choquée évidemment et j’ai du mal à accepter ce qu’il se passe. Je ne comprends pas que l’on s’attaque à la mairie. On l’a remise aux normes pour qu’elle soit jolie avec des bureaux. Et s’attaquer à un élu, c’est dramatique ». Elle a précisé qu’une plainte avait été déposée.

L’adjoint au maire dont la maison et la voiture ont été vandalisées a annoncé qu’il porterait plainte ce lundi. Carole Maurette a également pointé du doigt le manque de moyens à disposition des élus pour assurer la sécurité des locaux municipaux et des habitants de la commune.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr