Maire de Nice dément responsabilité circulation chaotique

Il est indéniable que le centre-ville de La Trinité a subi de profonds changements esthétiques. L’arrivée de nouveaux aménagements a considérablement transformé le paysage urbain, avec notamment l’apparition d’une piste cyclable particulièrement remarquée. On ne peut que constater les effets significatifs de ce projet, qui avait sans doute été envisagé de longue date. Mais au-delà de l’esthétique, ces aménagements ont également eu un véritable impact sur la circulation et le trafic en ville. Les automobilistes ont dû se familiariser avec ces nouvelles dispositions, certaines rues ont été réaménagées et de nouvelles règles de circulation ont été mises en place. Les premiers temps ont été quelque peu chaotiques, mais les mentalités ont finalement évolué et il est aujourd’hui possible de se déplacer en ville de manière plus respectueuse de l’environnement et plus sûre pour tous. Il ne fait aucun doute que ces transformations vont continuer à produire leurs effets dans les années à venir, pour le plus grand bénéfice de la ville et de ses habitants.

Une réhabilitation contestée

La réhabilitation de l’axe du Boulevard François Suarez situé à la Trinité, près de Nice, a entraîné l’ajout d’une piste cyclable et d’arbres. Toutefois, ces aménagements ont suscité des grognes de la part des automobilistes, car ils causent d’importants bouchons aux heures de pointe. Le maire de la commune Ladislas Polski, malgré toutes ces contestations, tient à défendre ce projet tout en étant prêt à effectuer des ajustements.

Des changements qui créent des perturbations

De nombreux commentaires sur les réseaux sociaux témoignent de la grogne des habitants et des automobilistes concernant ces nouveaux aménagements. Le Boulevard offre un accès vers l’un des plus grands commerciaux situés autour de Nice, Auchan. En supprimant une voie de circulation, les travaux ont cristallisé les inquiétudes des Trinitaires et causent des perturbations, notamment depuis la mise en place de la piste cyclable.

Un projet à long terme

Le Maire de la Trinité revendique la réflexion nécessaire sur ce projet élaboré avec ses équipes sur plus de deux ans et demi de travail. Ce projet vise avant tout l’embellissement et la sécurisation de l’axe principal de la ville et la piste cyclable vient simplement l’accompagner. Le choix d’engager cette rénovation s’est porté également sur le fait de réaménager le centre-ville pour le rendre plus attractif pour les familles pour opter pour une mobilité plus douce. Quant à la suppression des feux de circulation, qui suscitent beaucoup d’inquiétudes chez les administrés, le maire s’engage à ce qu’il s’agisse d’une expérimentation et que si cela cause trop de désagréments, les feux seront remis. À partir de septembre, une zone 30 sera en place pour désengorger les axes routiers.

