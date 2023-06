Maire agressé violemment par 10 individus en Meurthe-et-Moselle

Au cours de la nuit allant du samedi 3 juin au dimanche 4 juin, Édouard Babel a subi une violente agression après avoir essayé de mettre un terme à une fête dans sa ville, située en Meurthe-et-Moselle. C’est un nouvel incident de ce genre, dans un contexte où les chiffres relatifs aux attaques envers les élus sont en augmentation significative.

Édouard Babel n’en revient toujours pas. Il est aux alentours de 2h30 du matin, durant la nuit du samedi 3 juin au dimanche 4 juin, lorsqu’une rixe éclate devant une salle des fêtes de la petite commune de Magnières, en Meurthe-et-Moselle, louée pour célébrer un anniversaire. Le maire essaye alors d’intervenir pour mettre un terme à la soirée, mais la situation se détériore. Il reçoit tout d’abord une gifle avant d’être poursuivi par un groupe d’une dizaine d’individus. « Ils m’ont rattrapé pour me mettre au sol. J’ai eu le temps de me mettre en position de défense pour me protéger et c’est là que j’ai repris des coups. J’ai eu la plus grande peur de ma vie, j’ai cru que j’allais mourir », témoigne-t-il. L’élu, victime de nombreuses contusions, a décidé de porter plainte.

1 500 attaques en 2022

Depuis plusieurs mois, les incidents d’agressions verbales ou physiques à l’encontre des édiles se multiplient. Dans le Tarn-et-Garonne, le maire de Montjoie fait l’objet de menaces de l’extrême droite. Dans le Finistère, plusieurs mairies ont reçu un tract à caractère raciste, antisémite et homophobe dans leur boîte mail. Des intimidations qui vont parfois bien plus loin. Le maire de Saint-Brevin, en Loire-Atlantique, a choisi de démissionner après l’incendie de sa maison. L’association des maires de France a recensé 1 500 agressions d’élus en 2022, soit une augmentation de 15% en un an.