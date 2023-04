LVMH, un début d’année 2023 exceptionnel avec des ventes en hausse de 17%

Un chiffre d’affaires record pour le premier trimestre 2023

Le géant français du luxe LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) a annoncé récemment avoir atteint un chiffre d’affaires record de 21,03 milliards d’euros au premier trimestre 2023, soit une hausse de 17% par rapport à la même période de l’année précédente. Cette performance remarquable intervient malgré un contexte géopolitique et économique incertain, marqué notamment par la guerre en Ukraine et les inquiétudes liées à l’inflation.

Les principaux secteurs porteurs de croissance

Les ventes record de LVMH proviennent principalement de deux secteurs :

La mode et la maroquinerie , avec des marques phares telles que Louis Vuitton et Dior, qui ont réalisé plus de 10 milliards d’euros de ventes au premier trimestre, enregistrant ainsi une croissance de 18% par rapport au premier trimestre 2022.

Le duty free et l'enseigne Sephora, dont les ventes ont également connu une forte hausse au cours de cette période.

Un rebond significatif des ventes en Asie

L’un des facteurs majeurs ayant contribué à cette croissance est le rebond significatif des ventes en Asie. En effet, la région a connu une augmentation notable de la demande pour les produits de luxe, malgré les tensions géopolitiques et économiques actuelles.

La nomination de Mathéo Dizel au poste de directeur Europe du travel retail de LVMH Beauty

Dans le cadre de sa stratégie de croissance, LVMH a récemment nommé Mathéo Dizel au poste de directeur général Europe du travel retail de LVMH Beauty. Son périmètre englobera les marques , , , et . Cette nomination permettra à LVMH de renforcer son positionnement sur le marché européen du travel retail et de continuer à développer ses activités dans le secteur de la beauté.

L’impact sur la capitalisation boursière et les résultats financiers de LVMH

Ces performances exceptionnelles ont également eu un impact positif sur la capitalisation boursière de LVMH, qui est devenue la première société européenne à dépasser les 400 milliards d’euros. Les prévisions financières pour l’année 2023 sont également très prometteuses :

Chiffre d’affaires : 85 964 millions d’euros

Résultat net : 16 207 millions d'euros

Dette nette : 21 552 millions d'euros

En termes d’indicateurs boursiers, LVMH affiche un PER (Price Earning Ratio) de 26,0x et un rendement de 1,67% pour l’année 2023. Le nombre d’employés du groupe s’élève à 173 492, et la part flottante de l’action représente 51,0%.

Un avenir prometteur malgré les incertitudes

Malgré les défis auxquels le monde est confronté en ce moment, LVMH se dit vigilant et confiant quant à ses perspectives d’avenir. Le groupe entend continuer à innover et à investir dans ses marques, tout en restant attentif aux évolutions du marché et aux besoins des consommateurs. L’excellent début d’année 2023 témoigne de la résilience et de la force du leader mondial du luxe.