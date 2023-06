Lundi, syndicats et patronat se réunissent pour fixer les priorités de l’agenda social annuel

La CFDT, Force Ouvrière et la CFTC prendront part à une rencontre avec les représentants du patronat le lundi à venir. « Le but est d’identifier les thématiques sur lesquelles nous pouvons mener des discussions conjointement », explique en détail la CFTC ce vendredi.

Les représentants des syndicats et des organisations patronales se rencontrent le lundi 5 juin à 17h30 afin de discuter de l’agenda social pour l’automne, selon les informations rapportées par franceinfo. Les principales organisations syndicales et patronales débattront, en visioconférence, des sujets de négociations interprofessionnelles prévus et du calendrier des discussions. D’après la CPME, les participants doivent déterminer les priorités pour l’année à venir. Le président de la CFTC, Cyril Chabanier, explique que l’objectif est d’identifier les sujets sur lesquels ils peuvent négocier ensemble.

La CFDT, Force ouvrière, la CFTC et la CFE-CGC ont confirmé leur participation à la réunion. La CGT prendra sa décision lors de son bureau confédéral le 5 juin après-midi. Du côté patronal, trois organisations seront présentes : le Medef, la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) et l’Union des entreprises de proximité (U2P). La plupart des dirigeants des organisations participeront.

La CFDT, la CGT, FO, la CFE-CGC et la CFDT, ainsi que l’Unsa, Solidaires et la FSU, demandent l’augmentation des salaires, des pensions de retraite, du point d’indice de la fonction publique et des minima sociaux, conformément à leurs déclarations du 30 mai. L’intersyndicale appelle également à la mise en place de dispositifs pour l’emploi des seniors et la réintroduction des critères de pénibilité pour des départs anticipés dans certaines professions. Certains syndicats, dont la CGT et la CFE-CGC, souhaitent en outre la révision des ordonnances travail de 2017.

Le Medef et la CPME ne veulent pas revenir sur les ordonnances travail

Suite à leur rencontre avec Elisabeth Borne les 22 et 23 mai, les trois organisations patronales avaient indiqué être prêtes à négocier sur l’emploi des seniors. Cependant, le Medef et la CPME refusent de revenir sur les ordonnances travail et ne souhaitent pas ouvrir de négociations sur les salaires. Pour le Medef, la question des salaires doit être abordée « au niveau des entreprises ou des branches » et non pas au niveau interprofessionnel.

Au mois de mai, la Première ministre avait reçu séparément les organisations syndicales et patronales après l’adoption de la réforme des retraites. Le 24 mai, à la suite de ces entretiens, Elisabeth Borne déclarait vouloir « laisser [les partenaires sociaux] prendre la main sur les sujets de préoccupation exprimés par les salariés ». Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, espère lui un accord sur l’emploi des seniors « d’ici la fin de l’année ».

Alors que les relations entre les syndicats de travailleurs et le gouvernement ont été tendues, voire inexistantes, ces derniers mois, en raison de la contestation de la réforme des retraites, les partenaires sociaux ont maintenu le dialogue social. Ils sont parvenus à trouver des accords sur le partage de la valeur entreprise, sur la transition écologique en entreprise et le dialogue social, et sur la branche accidents du travail et maladies professionnelles de la Sécurité sociale.

Cette réunion entre syndicats et patronat se tiendra la veille d’une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites, le mardi 6 juin.