« Luis Enrique transforme Kylian Mbappé : de feu follet à finisseur suprême du PSG-OM! »

Kylian Mbappé, qui se distingue comme le protagoniste de huit des douze réalisations du PSG conduit par Luis Enrique, n’a en revanche pas profité de l’occasion pour fournir une quelconque passe décisive, et ses statistiques de dribbles affichent une diminution par rapport à ses précédentes performances.

Mbappé, l’artilleur primaire du PSG

Kylian Mbappé reste la pièce maîtresse du Parc des Princes pour le Classique de la Ligue 1 entre le PSG et l’OM qui aura lieu le dimanche 24 septembre. Depuis le début de la saison en cours, deux tiers des buts du club parisien ont été marqués par Mbappé (8/12), tandis que les autres recrues offensives comme Randal Kolo Muani, Ousmane Dembélé ou Gonçalo Ramos n’ont pas encore trouvé le chemin des filets.

L’adéquation du PSG à Kylian Mbappé est visible, bien que le PSG ait laissé partir Neymar et Lionel Messi pendant l’été. Mbappé, de par sa présence dominante, semble presque réclamer plus d’espace et de lumière. Cependant, Luis Enrique, le manager de l’équipe, a affirmement réfuté toute dépendance à Mbappé de la part de son club lors d’une conférence de presse, le samedi. Il a loué Mbappé pour sa position de leader, son attitude positive et son sourire constant, qualifiant son rôle de leader d’une grande importance pour le PSG.

Mbappé a modifié son jeu

Mbappé, le leader efficace, s’est distingué dès son premier match à Toulouse, et a maintenu un rythme impressionnant tout au long du début de saison en Ligue 1, marquant en moyenne 1,8 but par match (sept buts en quatre apparitions). Cependant, il s’avère qu’il est douteux qu’il puisse conserver ce rythme tout au long de la saison. Cependant, son efficacité s’est nettement améliorée, puisqu’il marque à chaque 2,6 tirs contre un but tous les cinq tirs lors de la précédente saison. Les « Expected Goals », une statistique qui évalue la probabilité de marquer à chaque tir (de 0 à 1), corroborent ce progrès, indiquant que Mbappé a marqué 3,4 buts de plus que prévu cette saison.

Luis Enrique a réinstallé Mbappé en tant qu’ailier gauche, le positionnant plus haut sur le terrain qu’il ne l’était sous la direction de Christophe Galtier. Malgré ce changement, Mbappé est devenu un attaquant encore plus redoutable, bien qu’il ait excellé auparavant en jouant derrière la défense. Le Français a su s’adapter à ce nouveau rôle et s’est adapté à une nouvelle manière de s’exprimer sur le terrain.

Mbappé privilégie le but

Le jeu de Kylian Mbappé, qui a passé neuf saisons en Ligue 1 et qui fêtera ses 25 ans en décembre, est en constante évolution. Il est en train de devenir, de manière notable, un butteur stoïque plutôt qu’un ailier flamboyant. Par exemple, il a tenté moins de dribbles (en moyenne 4,9 par match, un record faible pour lui) cette saison, signifiant qu’il se concentre davantage sur le cœur du jeu. Il se réoriente souvent vers le milieu, laissant son ailier à Vitinha et Lucas Hernandez.

Alors qu’il était autrefois réputé pour sa vitesse à traverser le terrain, il joue désormais plus près du but. En effet, 46% de ses courses avec le ballon sont verticales, soit son taux le plus faible depuis son arrivée au PSG. Cela s’explique par le changement du style de jeu du PSG sous le nouveau manager Luis Enrique, qui privilégie la possession du ballon et la récupération rapide de celui-ci en cas de perte. Il convient de confirmer cette tendance sur les cinq à venir. Si le PSG veut réellement entrer dans une nouvelle ère, comme il le prétend, il devra certainement continuer à s’appuyer sur Kylian Mbappé, tout en cherchant à diversifier sa menace offensive.

source originale : www.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA