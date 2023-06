Loire-Atlantique : Maire de Vertou porte plainte après agression verbale et physique

Franchir le pas de s’attaquer physiquement ou offenser quelqu’un qui représente l’autorité publique, je pense que c’est sérieux », se préoccupe l’élu, qui a subi des blessures légères.

Le maire Les Républicains (LR) de Vertou, en Loire-Atlantique, Rodolphe Amailland, a déposé plainte suite à une agression verbale et physique survenue le dimanche dernier, rapporte France Bleu Loire Océan le mardi 13 juin. Environ 200 caravanes de gens du voyage s’étaient installées illégalement sur un terrain situé à l’entrée de la ville, au sud-est de Nantes.

Avant l’arrivée des forces de l’ordre, l’élu discutait avec les occupants du terrain lorsque la situation s’est tendue. Rodolphe Amailland a été entouré par six hommes, qui l’ont insulté, maltraité et jeté dans un fossé, selon France Bleu Loire Océan. « Je me suis posté devant les caravanes et les voitures », explique le maire à la radio. « On m’a d’abord agressé verbalement pour me dire qu’il fallait que je bouge de là et puis ensuite, cela a été un peu plus loin parce que je ne bougeais pas. »

Les choses se sont ensuite envenimées : « On m’a poussé, d’abord gentiment en me disant : on va aller discuter ailleurs, ce que j’ai refusé, et puis après, on m’a poussé un peu moins gentiment jusqu’à me faire tomber dans un fossé. De toute façon, le match était déséquilibré car il y avait une vraie envie d’enfreindre et d’entrer sur le terrain illégalement », regrette l’élu.

La préfecture condamne les faits

Rodolphe Amailland s’est retrouvé avec quelques ecchymoses et égratignures. La préfecture de Loire-Atlantique a fermement condamné ces actes dans un communiqué. « Je vais bien, en revanche, ce que je ne peux pas tolérer, c’est cette agression physique et verbale alors même qu’on est dans son tort. On peut être en désaccord, mais à un moment donné, il faut être sérieux. En venir aux mains ou injurier une personne dépositaire de l’autorité publique, je crois que c’est grave », s’inquiète le maire.

Le tribunal administratif doit prochainement se prononcer sur l’occupation illicite du terrain par les gens du voyage. Pour le moment, ceux-ci sont toujours sur place.