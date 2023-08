La participation de Loïc Schneider, fervent militant écologiste, à une manifestation ayant pour objet la contestation de la construction d’une méga-bassine à Sainte-Soline lui a valu une peine d’un an de prison ferme. La défense, quant à elle, a vivement dénoncé la lourdeur de la sentence infligée à leur client, estimant que celle-ci était disproportionnée. Il demeure cependant que les autorités judiciaires ont jugé importante la sanction à faire peser sur l’accusé pour des raisons qui ne nous ont pas été communiquées. Cette condamnation soulève une nouvelle fois, la question de la limite à imposer aux manifestations et protestations en tant que moyen d’expression dans notre société contemporaine, ainsi que la question de l’influence du pouvoir économique dans la prise de décision des instances politiques en matière écologique. À titre d’exemple, les motivations qui ont conduit à la construction de la méga-bassine de Sainte-Soline en dépit du désaccord des défenseurs de l’environnement, méritent une réflexion bien plus poussée qu’une simple manifestation ou qu’une condamnation.

Un militant écopant d’une peine lourde de prison ferme

Loïc Schneider, un maraîcher originaire de Nancy et militant anti-bassine, a été condamné à un an de prison ferme pour sa participation à une manifestation interdite contre la construction d’une méga-bassine à Sainte-Soline. Le tribunal a reconnu sa culpabilité pour s’être approprié une veste tactique de gendarme et avoir tagué un véhicule des forces de l’ordre. Son avocate a exprimé sa déception en indiquant que toutes les exceptions déposées ont été rejetées et que la peine est particulièrement sévère. Deux autres militants ont été condamnés à deux mois avec sursis et un autre à quatre mois.

Une répression systématique des mouvements citoyens

Julien Le Guet, porte-parole du collectif « Bassines non merci », s’opposant à la construction de méga-bassines, était présent au procès et a dénoncé la répression systématique du gouvernement envers les mouvements de contestation citoyenne. Selon lui, le gouvernement est dans une démarche de répression à tous crins, alors que la résistance citoyenne demande justice.

Un militant écolo engagé et poète

Loïc Schneider, âgé de 27 ans, est un militant écologiste et un poète, auteur d’un recueil de poèmes intitulé « Poèmes d’un révolté ». Bien qu’il assume ses choix d’actions sur le terrain, il ne reconnaît pas être l’auteur des faits reprochés par le tribunal de Niort, et devra désormais effectuer sa peine de prison ferme à domicile sous bracelet électronique.

