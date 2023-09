Logements sociaux écolos en carton à Brest : une première en France !

Au coeur du quartier de la Fontaine-Margot, à Brest, un projet immobilier unique est en train de prendre forme. Il s’agit de la construction de six maisons individuelles, dont la particularité réside dans le matériau utilisé : le carton. Une première pour Brest Métropole Habitat, le bailleur social qui a pris le parti d’innover en choisissant ce matériau écologique et surprenant. En effet, le carton offre de nombreux avantages, notamment en termes de durabilité et de démontabilité. De plus, cette solution permet de réduire significativement l’empreinte carbone des constructions. Dans un contexte où l’écologie est au coeur des préoccupations, cette initiative originale a de quoi séduire les amateurs d’innovation et de développement durable.

Des maisons individuelles en carton écologique à Brest

Brest Métropole Habitat construit six habitations individuelles en carton dans le quartier de la Fontaine-Margot à Brest. Les logements comprennent 5 T4 et un T5 équipés d’un jardin d’hiver intérieur et d’une isolation phonique et acoustique de qualité. Le chantier est mené par l’entreprise Bat’Ipac, qui utilise des matériaux recyclés et recyclables, notamment le bois et le carton, pour construire les murs en carton fixés sur une ossature en bois. Le carton est un matériau résistant, durable et très isolant grâce à l’air présent dans ses alvéoles ondulées. Il est donc considéré comme un atout environnemental pour la construction.

Une première pour un bailleur social français

Brest Métropole Habitat est le premier bailleur social français à se lancer dans la construction de maisons individuelles en carton. Le choix de ce matériau écologique permet une absence de béton et d’artificialisation des sols, ce qui correspond à l’objectif de la loi Zéro Artificialisation Nette à atteindre en 2050. Le président de Brest Métropole Habitat, Georges Bellour, souligne que le logement social a une grande tradition d’innovation et que les charges seront réduites et la consommation d’énergie diminuée, ce qui offrira un plus grand confort de vie et d’habitat pour les locataires. Le chantier doit être terminé en avril 2024.

Un encouragement pour d’autres bailleurs sociaux

Le choix de Brest Métropole Habitat pour la construction de maisons individuelles en carton pourrait encourager d’autres bailleurs sociaux à s’engager également dans ce matériau écologique et recyclable. Alain Marboeuf, président de l’entreprise Bat’Ipac, confirme que d’autres bailleurs sociaux ont déjà été convaincus par cette innovation écologique. En utilisant le carton pour la construction des logements, les bailleurs sociaux réduisent leur impact sur l’environnement et proposent des logements de qualité tout en étant abordables pour les locataires.

