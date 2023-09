Logement étudiant : galère assurée à la rentrée universitaire

Au Crous de Lyon, ce ne sont pas les logements qui manquent. Malgré cela, les journées précédant la rentrée universitaire sont toujours animées, avec des milliers d’étudiants cherchant un toit pour débuter leur année scolaire. Que ce soit dans les résidences universitaires ou les colocations, chacun espère trouver la perle rare. Nous avons rencontré deux étudiants, Julien et Marie, qui s’apprêtent à faire leur rentrée à Lyon, et qui partagent leur expérience de la recherche de logement. Les deux jeunes gens ont chacun leur critères de choix, mais tous deux sont d’accord sur un point : la nécessité d’un espace bien aménagé pour pouvoir travailler efficacement.

Affluence record pour les logements universitaires à Limoges

L’Académie de Limoges a presque entièrement attribué les quelques 2000 logements universitaires proposés pour la rentrée 2023. Les réservations ont été prises dès les dernières semaines de juin et la première semaine de juillet, avec aucune annulation depuis. Cependant, certains étudiants boursiers sont toujours en attente dans certaines résidences.

Les logements universitaires attractifs pour les étudiants

Les étudiants de l’université de Limoges sont satisfaits des appartements loués par le CROUS. Une étudiante en langues a déclaré qu’elle trouvait le loyer raisonnable pour un 31 m² meublé avec électricité, eau et internet compris. Pour cette location, toutes les charges sont incluses dans le loyer. Par rapport à d’autres villes universitaires comme Bordeaux ou Toulouse, les loyers à Limoges restent abordables.

La colocation, une alternative pour réduire les coûts

Certains étudiants qui ne bénéficient pas d’une bourse ont opté pour la colocation. C’est le cas de Clément Loignon, qui a choisi de partager un appartement avec deux autres camarades pour un loyer mensuel de 300 euros. Les étudiants non boursiers issus de la classe moyenne et qui n’ont pas d’aide sociale peuvent ainsi réduire les coûts. Cependant, selon des enquêtes de syndicats étudiants, le coût de la rentrée universitaire en 2023 sera plus élevé qu’en 2022, avec un budget moyen de plus de 3000 euros par an pour les étudiants non boursiers. Les coûts augmentent pour les frais de la vie courante comme l’alimentation (+15%), les loyers (+9%), les forfaits de téléphone et internet (+19%), ce qui rend la vie d’étudiante plus coûteuse.

Au Crous de Limoges, quelques jours avant la rentrée, tous les logements ont été affectés.

Rentrée universitaire : certains étudiants font le choix de la colocation

