Livret A: Orienter l’épargne vers un investissement productif sans risque – Comment?

Le Livret A est souvent synonyme de performances remarquables. Le mois de mai ne fait pas exception à cette tendance, car le produit d’épargne privilégié par les Français a atteint un niveau qui n’avait plus été observé depuis 2020, une année déjà considérée comme exceptionnelle.

En mars dernier, plus de 2,47 milliards d’euros ont été déposés sur les Livrets A par environ 55 millions de Français. Depuis le début de l’année, cette tendance est soutenue par l’augmentation du taux de rémunération à 3%, en vigueur depuis le 1er février. Ce taux encourage les Français à transférer une partie de leur argent dormant sur leurs comptes courants.

Le LDDS (Livret de développement durable et solidaire), également rémunéré à 3%, a connu une collecte nette d’un milliard d’euros en mars, soit six fois plus que l’année précédente à la même période. Les fonds déposés sur ces livrets sont exemptés d’impôt et peuvent être retirés et utilisés à tout moment.

Une meilleure orientation de l’épargne ?

En additionnant les montants contenus dans les Livrets A et les LDDS, le total s’élève à 542 milliards d’euros, ce qui représente une sérieuse concurrence pour les produits d’assurance-vie, plus réglementés, moins liquides et dont la rémunération n’atteint pas les 3%. Le gouvernement souhaiterait que cet argent soit utilisé différemment. Pour Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, le LDDS n’a « de durable et solidaire que le nom ». Autrement dit, l’argent ainsi placé pourrait être utilisé de manière plus bénéfique s’il était investi différemment.

Le montant total des produits d’épargne dits de précaution détenus par les Français atteint la somme astronomique de 3000 milliards d’euros. Rexecode, un institut de conjoncture proche des entreprises, suggère de réorienter cet argent vers des investissements sans risque pour les épargnants.

Ce nouvel argent orienté aiderait l’État à faire face à un mur d’investissements, notamment 50 milliards d’euros par an pour la décarbonation, ainsi que pour l’éducation, la dépendance des personnes âgées et la défense. Selon Rexecode, l’État doit mobiliser l’épargne des Français et l’orienter vers des investissements productifs non risqués, en prenant l’argent là où il est, en ne faisant pas perdre l’épargnant et en ne lui faisant pas prendre de risques. Cela pourrait passer par de nouveaux types de placements, à long terme, exonérés de droits de succession par exemple, et des fonds d’investissement à capital garanti. La recherche de nouvelles solutions d’épargne est en cours.