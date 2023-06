Littérature : Joanne Harris encourage les garçons à lire des « livres de filles » pour lutter contre les violences faites aux femmes (80/80)

La romancière à succès de « Chocolat » a partagé, lors d’un événement littéraire, son point de vue sur la façon dont la lecture peut contribuer à combattre les agressions envers les femmes. Selon elle, cela peut se faire en proposant non seulement des exemples inspirants pour les jeunes filles, mais aussi en donnant une notion plus large de ce qu’est le courage pour les garçons.

Joanne Harris, auteure de best-sellers en Grande-Bretagne, propose d’encourager les garçons à lire davantage de livres ayant pour héroïne une femme ou une fille. S’exprimant lors du festival littéraire de Hay au Pays de Galles, Harris a expliqué que ces livres sont souvent perçus comme destinés aux filles, et fournissent des modèles pour elles, mais sont rarement lus par les garçons. Pourtant, lire ces histoires pourrait les convaincre que l’héroïsme n’est pas réservé à un seul genre.

Selon Harris, ce n’est pas un problème anodin: « Parce qu’un garçon qui a peur, littéralement, de lire un livre parlant d’une fille, explique-t-elle, ce garçon peut – plus tard – devenir un homme qui va trouver qu’il n’a aucune raison d’écouter la parole d’une femme, et c’est là que les problèmes arrivent, quand la parole des femmes est perçue comme moindre ». L’écrivaine parle en connaissance de cause puisqu’elle a été enseignante pendant 15 ans dans une école de garçons.

Une autre vision de l’aventure

Le lundi 29 mai, lors d’un débat sur la place des femmes d’âge mûr en littérature, Harris expliquait que pour mettre fin aux violences faites aux femmes, il fallait commencer par l’éducation et par la manière dont les élèves sont invités à lire. Bien que cela puisse paraître évident, cette idée ne fait pas l’unanimité. Le Times exagère en affirmant qu’elle veut « faire lire des histoires de filles aux garçons », tandis que Le Guardian salue sa logique et rappelle que Joanne Harris a déjà écrit de nombreux récits mettant en scène des filles ou des femmes. Le plus célèbre est Chocolat, l’histoire d’une mère célibataire qui ouvre une chocolaterie dans un village, vendu à plus de deux millions d’exemplaires et adapté au cinéma avec Juliette Binoche en 2001.

Face aux sceptiques, l’écrivaine précise que pour atteindre l’égalité et le respect, il ne suffit pas de donner des modèles d’émancipation aux filles, mais il faut également offrir aux garçons une autre vision de l’héroïsme et du courage. « Le courage, dit-elle dans un texte publié sur Twitter, c’est par exemple ce moment où l’on ose affronter sa plus grande peur, où l’on intervient quand quelqu’un d’autre est harcelé, où l’on ose reconnaître qu’on a eu tort et qu’on s’excuse, où l’on ose être soi-même quelles que soient les attentes des autres. Toutes ces situations, quel que soit son genre, sont héroïques ».