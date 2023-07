« Line Renaud, 95 ans et toujours sur scène : son spectacle fait sensation »

Elle est parmi les artistes et les femmes les plus appréciées en France. Ce week-end, Line Renaud a célébré son 95ème anniversaire. Salutations respectueuses.





Une célébration majestueuse pour Line Renaud

Un anniversaire à l’image de la vie scintillante de Line Renaud : extravagant, passionné et entouré de célébrités. Celle qui tintinnabule au rythme de ses 95 printemps a su en mettre plein la vue, conviant une brochette impressionnante d’invités. Des personnes de tout horizon, représentant l’étendue vertigineuse de son parcours fabuleux. Née dans le Nord, à Armentières, Line a sû conserver l’authenticité de ses racines tout au long de son voyage. Son ami Stéphane Bern témoigne: « C’est bien de ne pas oublier d’où on vient. À 95 ans, le chemin parcouru est impressionnant et elle a de quoi se montrer fière. »

Ovation debout et éclats de rire

La cave de son domicile à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine) a résonné des éclats de rire et des hommages rendus à la chanteuse lors de cette mammothine célébration. Bien que ancrée dans sa bulle parisienne, son coeur vibre toujours aux accents du Nord. « Atteindre 95 ans est un exploit, surtout lorsque la route a été jonchée d’obstacles de santé. À l’image des résilients nordistes, j’ai vaincu ces défis et me sens aujourd’hui en pleine forme« , narre l’icône française. Et le moment ultime : une ovation debout, empreinte d’émotion et de respect.

Line Renaud : une flamme bouillonnante à 95 ans

Malgré le poids des années, Line Renaud continue de séduire avec son énergie contagieuse et son dynamisme. Se tenant au milieu de ceux qu’elle chérit, elle insuffle à chaque instant un vent de fraicheur, prouvant que l’âge n’est finalement qu’un nombre face à l’éternelle jeunesse de l’esprit.