L’impensable se produit : La Baconnière perd son église !

Lundi 31 juillet, il y avait de l’émotion dans l’air à La Baconnière, petite commune située en Mayenne. Les cloches de l’église ont retenti pour leur dernière sonnerie. Il est vrai que cela faisait près de dix ans que l’édifice était fermé car il était devenu trop fragile. Malheureusement, la commune manquait de fonds pour le rénover. Cette triste nouvelle a touché les habitants du village et laissé une vague de nostalgie. Les souvenirs religieux, les moments de communion, les mariages et les funérailles, tout cela faisait désormais partie du passé. Et ce n’est pas seulement une église qui a été condamnée mais aussi une partie du patrimoine local qui a disparu. Le départ de l’édifice marque la fin d’une époque et symbolise la fragilité de notre patrimoine. Certains espèrent encore que dans le futur, un miracle pourra avoir lieu et que la chapelle sera à nouveau ouverte, mais pour l’instant, les cloches ne sonneront plus.

Destruction de l’église de La Baconnière en Mayenne

L’église de La Baconnière, en Mayenne, sera bientôt complètement détruite à cause de sa fragilité. En effet, depuis 2014, l’édifice était interdit au public, et suite à la tempête Miguel en 2019, une partie de la toiture a été détruite. Avec un coût de réhabilitation estimé à 7 millions d’euros, la municipalité a pris la décision de démolir complètement l’église.

Lieu de mémoire et espace de rassemblement

La mairie de La Baconnière a décidé de créer un lieu de mémoire et un espace de rassemblement en ne rasant pas complètement l’édifice. La destruction a été actée après trois ans de réflexion en raison des coûts d’entretien et de réhabilitation qui sont trop élevés pour le budget d’investissement de la municipalité. Le maire de La Baconnière David Besneux explique que le budget d’1 million d’euros ne pourrait pas supporter les coûts estimés à 7 millions d’euros pour entretenir et rénover l’église à son état initial.

Un monument historique disparu

La démolition de l’église de La Baconnière, lieu de mémoire et de rassemblement pendant des siècles, est un triste événement pour les habitants et sera une perte pour le patrimoine de la Mayenne. Le clocher a été arraché, et il ne reste bientôt plus que les fondations en souvenir de cet édifice historique.

source originale : www.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA