Limousin, nouvel hôte des JO 2024 pour les athlètes paralympiques ?

Paris 2024 : le Limousin, une région propice à l’entraînement des athlètes olympiques

À un peu plus d’un an de l’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, le Limousin apparaît comme une région privilégiée pour accueillir les préparations olympiques et paralympiques des athlètes français. Situé en plein cœur de la France, le Limousin regroupe une douzaine de sites agréés et labellisés pour accueillir les sportifs des JO. Mais parmi les 600 sites sélectionnés à travers toute la France, seuls quelques-uns auront la chance d’accueillir ces athlètes internationaux aux entraînements.

Zoom sur les proportions et les qualités des sites limousins

Le Limousin est un berceau de sports variés. En effet, de nombreuses fédérations sportives telles que la natation, l’équitation, le VTT, la lutte, l’escrime, la boxe ou encore les jeux de balle collectifs y sont présentes. Grâce à cela, une douzaine de sites qualifiés en Corrèze, en Haute-Vienne, et en Creuse ont été sélectionnés pour accueillir les entraînements des athlètes olympiques. Parmi les sites les plus qualifiés du Limousin, l’on peut noter la natation, la natation synchronisée, et le rugby au stadium et à la piscine de Brive en Corrèze, l’aviron au Pôle Sports du Causse à Brive-la-Gaillarde, l’équitation au Harras de Pompadour en Corrèze, les sports collectifs, le judo, la boxe et la lutte à l’Espace 1000 Sources de Bugeat également en Corrèze, le water-polo et la natation au lac de Saint-Pardoux en Haute-Vienne, les sports collectifs, le judo, l’escrime, le VTT et la natation à Limoges en Haute-Vienne, la lutte et le badminton à Saint-Yrieix-la-Perche en Haute-Vienne et le VTT à Guéret en Creuse.

Les chances de la région d’accueillir les entraînements

À ce jour, plus de six cents sites sportifs ont été retenus pour accueillir les préparations olympiques. Les sites limousins doivent se mesurer à la concurrence des autres régions de France qui disposent également de sites de choix. Toutefois, le Limousin n’a pas dit son dernier mot. L’Aquapolis et le bassin d’été de Beaublanc à Limoges sont positionnés pour accueillir l’équipe de France de natation paralympique. Selon le président du comité départemental olympique et sportif de la Haute-Vienne, François Marcelaud, la région se fait peu à peu connaître auprès des fédérations internationales, ce qui est un point positif même si, il ne faut pas se faire trop d’illusions.

Un événement favorable pour les habitants du Limousin

En parallèle, l’organisation des JO de Paris 2024 est une occasion pour les trois comités départementaux d’organiser des actions à destination des scolaires, pour le plus grand plaisir des amateurs de sport du Limousin, donnant ainsi la possibilité aux plus jeunes de découvrir et de pratiquer les sports olympiques et paralympiques. François Marcelaud voit en cela un moyen de faire découvrir les sites limousins à l’international et de se projeter sur l’après-JO en continuant à offrir une qualité d’accueil évidente aux sportifs de haut niveau.

source originale : La Pause Info.fr