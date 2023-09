Limoges célèbre les LGBT+ avec succès!

Samedi 9 septembre 2023, la ville de Limoges a été le théâtre d’un événement sans précédent. Plus de 2 300 personnes sont venues défiler dans les rues de la ville en arborant les couleurs de l’arc-en-ciel, lors de la deuxième édition de la Marche des fiertés. Cette manifestation, à la fois revendicative et festive, a pour objectif de défendre les droits des personnes LGBTQIA+. L’ambiance était électrique dans les rues, chaque participant vibrait d’une énergie palpable et pleine de joie. Les pancartes colorées brandies par les manifestants proclamaient haut et fort leur envie de justice et d’acceptation de tous. Cette marche était également l’occasion pour les différents groupes de la communauté LGBTQIA+ de se rencontrer et de discuter ensemble des enjeux qui les touchent. En bref, ce fut une journée incroyable, pleine de vie, d’espoir et d’amour, une journée où limbosité s’ouvrait encore un peu plus à la diversité et à la différence de chacun.

Plus de 2 300 personnes pour la 2ème Marche des fiertés à Limoges

La deuxième édition de la Marche des fiertés à Limoges a rassemblé plus de 2 300 personnes le samedi 9 septembre 2023. Cet événement festif et militant a pour but de défendre les droits des personnes LGBTQIA+. Malgré des conditions météorologiques difficiles, le cortège arc-en-ciel a défilé dans les rues avec enthousiasme et joie.

Une mobilisation pour l’acceptation de l’identité de chacun

La Marche des fiertés a rassemblé des personnes de tous âges, genres et sexualités, LGBTQIA+ ou alliées. Certains parents ont même accompagné leurs enfants pour soutenir l’événement. L’ambiance chaleureuse et festive de la marche n’a pas empêché les participants de rappeler l’importance de lutter contre l’homophobie et pour le respect de l’identité de chacun. En effet, des remarques homophobes ont été entendues lors du passage de la marche dans les rues de Limoges.

Une réussite pour la communauté LGBTQIA+

Angel, coordinatrice de l’événement, a exprimé sa satisfaction de voir que la communauté LGBTQIA+ était présente en force malgré les conditions difficiles. L’événement a été mis en avant par de nombreuses personnalités politiques et de nombreuses associations ont proposé des stands d’informations au public avant le départ de la marche.

La première édition de la Marche des fiertés avait eu lieu à Guéret en Creuse en 2021 et avait réuni des participants venus de plusieurs villes de la région. Cependant, la lutte contre l’homophobie reste plus que jamais nécessaire, avec une augmentation de 28% des violences à caractère homophobe en 2022 au niveau national.

source originale : La Pause Info.fr

mode d’écriture : automatique par IA