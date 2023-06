« L’île rouge » et « Invincible été »: sorties cinéma de la semaine – Thierry Fiorile, Matteu Maestracci

Au cours de la semaine, découvrez les nouveaux films au cinéma grâce à Thierry Fiorile et Matteu Maestracci : « L’île rouge », réalisé par Robin Campillo, ainsi que « Invincible été » de Stéphanie Pillonca.

Au début des années 70, la famille Campillo déménage en fonction des postes de son père, militaire dans l’armée de l’air. Suite à des séjours au Maroc et en Algérie, Robin Campillo, ses deux frères et ses parents s’installent à Madagascar, pays devenu indépendant en 1960.

La présence de l’armée française sur cette île stratégique de l’océan Indien s’inscrit dans un contexte postcolonial que le film L’île rouge restitue à travers des fragments de souvenirs de Robin Campillo, enfant à l’époque. Ce dernier a remporté le Grand prix et le Prix Fipresci (critique internationale) au Festival de Cannes 2017 pour le film 120 battements par minute.

Situées dans un cadre idyllique, les familles de militaires vivent en autarcie, feignant le bonheur parfait, tandis que les Malagasys (peuple malgache) restent en arrière-plan. Le récit du film bascule lorsque les Malgaches se révoltent contre un gouvernement jugé trop proche de la France. Robin Campillo met en scène ses souvenirs avec délicatesse.

Dans Invincible été de Stéphanie Pillonca, on découvre le portrait d’Olivier Goy, photographe, entrepreneur, sportif et père de famille. À la fin de 2020, il apprend qu’il est atteint de la maladie de Charcot, une affection qui offre généralement une espérance de vie ne dépassant pas cinq ans. Au lieu de se résigner, Olivier choisit de lutter, même si son corps devient progressivement faible et fatigué, et que son élocution se détériore.

La réalisatrice Stéphanie Pillonca accompagne Olivier dans presque tous les aspects de sa vie, des moments intimes en famille aux témoignages de sa maladie et de sa lutte devant des auditoires et des associations. Le film inclut également de belles rencontres entre Olivier et des personnalités spirituelles et philosophiques, telles que le moine bouddhiste Matthieu Ricard ou la rabbin Delphine Horvilleur.